Christa Pike de 50 años, compartió su primer mensaje público después de sobrevivir a dos intentos de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, Estados Unidos, ocurrido el pasado 30 de septiembre de 2026.

“No ha habido un momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo, los brazos, las manos y la garganta. Todavía tengo dificultades para hablar”. Christa Pike

A través de un comunicado dictado a sus abogados, Christa Pike, condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, relató que había entrado a la cámara de ejecución preparada para morir, pues incluso se había despedido de las personas que la acompañaron durante años; sin embargo, varios días después despertó en un hospital, confundida y con fuertes dolores.

Christa Pike habla de las secuelas tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Christa Pike habló por primera vez después de sobrevivir a dos intentos de ejecución tras ser condenada a muerte a sus 18 años, y reconoció que su recuperación no se limita a las lesiones físicas, pues continúa enfrentando consecuencias emocionales y psicológicas por lo sucedido.

“Me estoy recuperando y sé que estoy fortaleciéndome. Pero sanar no es lo mismo que estar bien”, Christa Pike

Estas han sido las declaraciones de Christa Pike, siendo esta última en una de las frases más contundentes de su declaración.

Christa Pike, condenada a ejecución en Tennessee. (TDOC/AP / Tennessee Department of Correcti)

¿Por qué sobrevivió Christa Pike a la inyección letal?

El 30 de septiembre, las autoridades de Tennessee le administraron dos dosis de pentobarbital a Christa Pike, una sustancia utilizada en ejecuciones mediante inyección letal; sin embargo, Pike permaneció con vida y tuvo que ser trasladada a un hospital, donde necesitó asistencia respiratoria.

El caso de Christa Pike abrió cuestionamientos sobre el protocolo de ejecución del estado, y una de las hipótesis planteadas por especialistas es que el medicamento no habría llegado adecuadamente al torrente sanguíneo.

Mientras continúa una investigación sobre lo ocurrido, Tennessee mantiene suspendidas las ejecuciones durante el resto de 2026.

Cabe recordar que Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en 1995. Su futuro judicial todavía es incierto.