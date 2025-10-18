Las tensiones entre China y Estados Unidos podrían dar el primer paso para la paz comercial entre ambas naciones.

Y es que después de que el presidente Donald Trump amenazara aranceles del 100% a todos los productos exportados de China, se ha dado a conocer que se reanudarán las conversaciones comerciales con Xi Jinping.

Este último, tras la imposición del mandatario estadounidense, aseguró estar listo para una guerra comercial en contra de Estados Unidos.

China acuerda nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos

Medios internacionales han confirmado que un nuevo encuentro se llevará entre China y Estados Unidos para hablar de su estatus en la guerra comercial.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Xi Jinping, presidente de China (Jim WATSON and Anthony Kwan / AFP)

Y aunque todavía no hay fechas ni detalles para la ronda de conversación, se mantiene la expectativa de lo que pueda pasar.

Ya que la tendencia hasta el momento ha sido un aumento de marcadas diferencias y amenazas de represalias mutuas.

Del mismo modo, se espera que las negociaciones tengan lugar antes del próximo 1 de noviembre, que fue la fecha con la que Trump amenazó para que entraran el vigor los aranceles del 100% a productos chinos .

Por su parte, China también ha prometido tomar las medidas correspondientes si se sigue por esta línea de acción por parte del republicano.