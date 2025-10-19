El gobierno de China acusó a Estados Unidos de haber orquestado dos ataques cibernéticos a su infraestructura, centrados principalmente en el Centro de Tiempo, organismo que regula los relojes del país.

De acuerdo con esta acusación de China, los ataques de Estados Unidos habrían ocurrido en 2022 y 2024, causando daños a elementos clave del país.

China asegura tener pruebas de los ataques cibernéticos de EU al Centro de Tiempo

El comunicado, lanzado por el ministerio de Seguridad de Estado a través de su cuenta oficial de WeChat, señala que el gobierno chino tiene “pruebas irrefutables” de los ciberataques de Estados Unidos al Centro de Tiempo.

Según China, la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos) usó las vulnerabilidades de un servicio de mensajería en un smartphone de marca extranjera, para obtener el acceso al Centro de Tiempo.

China y Estados Unidos (AP)

Los hackers estadounidenses habrían hecho esto tanto en 2022, como en 2024, que son los años donde habrían ocurrido estos ataques.

El ministerio de Seguridad de Estado de China señaló que esta es una muestra de que Estados Unidos busca una “hegemonía cibernética”, violando los tratados internacionales al respecto.

Además, se pidió a la población del país asiático que esté atenta a cualquier actividad sospechosa, misma que se debe de reportar de inmediato a las autoridades.

Ataques cibernéticos de EU al Centro de Tiempo de China habrían puesto en peligro la infraestructura

En su comunicado, el ministerio de Seguridad de Estado de China señaló que los ataques cibernéticos de Estados Unidos al Centro de Tiempo habrían puesto en peligro su infraestructura.

Autoridades de China mencionan que redes eléctricas, de transporte, servidores de computadoras e incluso lanzamientos espaciales, pudieron verse afectados por los ciberataques al Centro de Tiempo por parte de Estados Unidos.

Si bien no parece que hubieran grandes afectaciones, aún se está analizando el alcance de la incursión de hackers extranjeros al mencionado organismo encargado de coordinar lo relojes del país.

Esta acusación viene en un entorno donde las relaciones entre China y Estados Unidos están deterioradas; dando como resultado una serie de señalamientos entre países.

Siendo China señalada de ser la principal responsable de varios ciberataques a naciones occidentales, cosa que han negado de manera continua, afirmado que todas estas declaraciones “no tienen fundamento.