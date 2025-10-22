La Embajada de China en México condenó las restricciones en los visados de Estados Unidos para Centroamérica bajo el argumento de que estos colaboran para “socavar el estado de derecho”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que la restricción de visa es un arma de Estados Unidos para intimidar, pero eso no frenará los lazos con Centroamérica.

La embajada de China en México rechazó el hecho de que el gobierno de Estados Unidos está imponiendo más restricciones a visas para ciudadanos de países de Centroamérica.

Ante esto, la embajada de China en México retomó la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde aseguró que las restricciones de Estados Unidos son “un acto de coerción económica”.

De acuerdo con China, el gobierno de Estados Unidos está “poniendo una vez más el derecho nacional por encima del derecho internacional y sus obligaciones internacionales”.

Pese a la intimidación de Estados Unidos mediante la visa, China seguirá fortaleciendo los lazos con países de Centroamérica, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores.