Donald Trump, presidente de Estados Unidos planea visitar China posiblemente a principios de 2026 para reunirse con Xi Jinping.

Esta visita del presidente estadounidense ocurre en el marco de una tensa relación comercial con China desde inicios de su segundo mandato al frente de Estados Unidos.

De acuerdo con declaraciones de Donald Trump a reporteros, él fue invitado por China para ingresar al país asiático a principios de 2026.

El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que por invitación de China “en algún momento a principios del próximo año” estaría en el país de Asia.

Explicó que “más o menos” tienen planeada su visita a China pero no otorgó más detalles al respecto.

Sin embargo una de las expectativas de Donald Trump al respecto es esperar a cerrar un acuerdo comercial con su homólogo Xi Jinping este mes, tras el conflicto arancelario que han tenido en últimos tiempos.

Trump dijo que su prioridad era alcanzar un acuerdo comercial “justo” con China.

“Quiero ser bueno con China. Me encanta mi relación con el presidente Xi. Tenemos una gran relación,” afirmó Trump.

Asimismo aseguró que esta buena relación comercial con China servirá para evitar conflictos con Taiwán o a Australia.

Sobre la posibilidad de que China vaya a invadir Taiwán, Donald Trump dijo, “creo que todo irá bien con China. China no quiere hacer eso”, a los periodistas al ser preguntado sobre informes del Pentágono que indicaban que Pekín está considerando el año 2027 para esa invasión.

Sin decir explícitamente que autorizaría el uso de la fuerza para defender Taiwán, Trump dijo que China sabe que Estados Unidos “es, con diferencia, la potencia militar más fuerte del mundo”.

“Tenemos lo mejor de todo, y nadie va a atreverse. Y no veo que eso vaya a suceder, en absoluto, con el presidente Xi,” dijo Trump.

“Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán y otros asuntos,” añadió.