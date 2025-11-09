China anunció este domingo la reanudación de exportaciones de metales raros a Estados Unidos como gesto amistoso.

Estos metales raros son esenciales para la producción de semiconductores para Estados Unidos.

Este gesto de parte de China se interpreta por medios de comunicación y expertos como señal de un avance en las relaciones de ambos países.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio de China, la reanudación de exportaciones son para tres metales raros a Estados Unidos, entre ellos:

Galio

Antimonio

Germanio

Aunque el Ministerio de Comercio chino no indicó explícitamente si a partir de ahora se concederían autorizaciones, ni cuándo ni en qué volumen.

Estas restricciones que habían sido adoptadas en diciembre de 2024, estaban dirigidas a los bienes denominados “de doble uso”, que pueden ser utilizados a la vez con fines civiles y militares.

La prohibición queda suspendida “hasta el 27 de noviembre de 2026”, indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado, confirmando un anuncio de la Casa Blanca de hace unos días.

Esta medida es interpretada como una nueva señal de buena voluntad y gesto amistoso por parte de Pekín tras el encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 30 de octubre en Corea del Sur.

Ese encuentro permitió disipar meses de tensiones que han afectado a la economía mundial.

La prohibición de diciembre de 2024, ahora suspendida, estipulaba que “en principio, la exportación a Estados Unidos de productos de doble uso relacionados con el galio, el germanio, el antimonio y los materiales superduros no estará autorizada”.

Cabe recordar que las restricciones a la exportación de esos metales raros, esenciales para la industria moderna, se habían convertido en un foco de disputa entre Pekín y Washington, que compiten por la hegemonía tecnológica mundial.