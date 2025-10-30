En su gira por Asia, el presidente Donald Trump dio a conocer que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur incluye el suministro de petróleo y gas.

“(Cora del Sur) se ha comprometido a comprar grandes cantidades de nuestro petróleo y gas”. Donald Trump. President de Estados Unidos

Fue por medio de un mensaje que compartió este 29 de octubre en Truth Social, que Donald Trump reveló algunos de los detalles del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Trump revela que acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur incluye suministro de petróleo y gas

En el marco de la gira de trabajo que lleva a cabo por varios países de Asia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Corea del Sur el miércoles 29 de octubre de 2025.

Sobre lo ocurrido luego de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente destacó que se logró establecer un comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Al respecto, señaló en el acuerdo se incluyó el suministro de petróleo y gas, pues afirmó que Corea del Sur se comprometió a comprar grandes cantidades de los energéticos a Estados Unidos.

Donald Trump sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur (@realDonaldTrump/TruthSocial)

Aunado a lo anterior, Donald Trump señaló que en el acuerdo que se estableció durante su gira de trabajo, se fijaron otros temas de gran relevancia como el caso de estos:

Pago de 350 mil millones de dólares por parte de Corea del Sur a Estados Unidos, a cambio de una reducción de los aranceles

Inversiones en Estados Unidos por parte de empresarios y empresas surcoreanas que se espera, sean mayores a los 600 mil millones de dólares

Construcción de un submarino de propulsión nuclear en Estados Unidos que a cargo del ejército surcoreano con el uso de tecnología avanzada

Donald Trump presume que Corea del Sur construirá submarino de propulsión nuclear en Estados Unidos

Tras informar sobre los alcances del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur, Donald Trump hizo mención especial al tema del submarino de propulsión nuclear que se construirá en territorio estadounidense.

En un segundo mensaje, presumió que dicho acuerdo establece que Corea del Sur construirá su submarino de propulsión nuclear en los astilleros de Filadelfia, lo que dijo significa el resurgimiento de la construcción naval en el país.

Donal Trump presume la construcción de un submarino de Corea del Sur en Estados Unidos (@realDonaldTrump/TruthSocial)

Donald Trump cerrará gira por Asia a lado de Xi Jinping, presidente de China

Luego de informar algunos detalles del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur que incluye el suministro de petróleo y gas, Donald Trump celebró los alcances del trabajo que realizó.

Con respecto a ello, en su misma publicación indicó la visita de trabajo que llevó a cabo este miércoles 29 de octubre en Corea del Sur ha sido un “viaje magnífico” y agradeció al presidente, Lee Jae-myung.

Cabe destacar que el jueves 30 de octubre, se dará por concluida la gira de trabajo que Donald Trump lleva a cabo por Asia, cuando celebre un encuentro con Xi Jinping, el presidente de China.

En dicha reunión que se realizará en medio de fuertes tensiones comerciales, se espera que los mandatarios aborden una serie de temas fundamentales para aminorar la presión de los últimos meses:

Aranceles y guerra comercial

Explotación de minerales raros

Tráfico y control de fentanilo y precursores químicos

TikTok y plataformas digitales chinas

Exportaciones agrícolas, en particular la soja