Donald Trump, presidente de Estados Unidos tuvo llamada con su homólogo Xi Jinping y resalta la fuerte relación con China.

A través de su red social, Truth Social destacó que llamada telefónica con el presidente de China, Xi Jinping al que pudo ver en Corea del Sur hace un par de semanas.

La buena relación entre Estados Unidos y China ocurre después de las tensas negociaciones en el marco de los aranceles que habían aplicado ambos países de manera recíproca.

En su mensaje publicado en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió que en la llamada que tuvo con Xi Jinping pudo platicar de varios temas de importancia para ambas naciones como:

Ucrania/Rusia

Fentanilo

Soja

Productos Agrícolas

Además el presidente estadounidense agregó que hizo un trato para sus agricultores.

Tras ello aseguró que la relación de Estados Unidos con China se ha vuelto extremadamente fuerte y luego de su reunión en Corea del Norte, existe un progreso significativo para mantener sus acuerdos actuales.

Por si fuera poco, Donald Trump adelantó que aceptó la invitación de su homólogo, Xi Jinping para visitar China en el mes de abril en 2026, posiblemente. Aunque no dio más detalles de esta visita a Beijing.

En consecuencia, Trump también invitó a una visita de Estado a Xi Jinping a Estados Unidos “más adelante en el año”.

Adicionalmente, el presidente de Estados Unidos aseguró que mantendrá comunicación constante con Xi Jinping.

Al presumir esta llamada se augura una mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, después de la guerra comercial arancelaria que estaban entrometidos al inicio del segundo mandato de Trump.

Tras casi un año de que Trump asumiera su segundo mandato asegura que ha mejorado sus relaciones con China.