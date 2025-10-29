Donald Trump tiene grandes expectativas sobre su reunión con Xi Jinping, mandatario de China, donde el principal punto serán los aranceles y el fentanilo.

En una pequeña entrevista dentro del Air Force One, Donald Trump mencionó que un acuerdo que implique bajar los aranceles a China podría ayudar en el tema del fentanilo.

En las propias palabras de Donald Trump, espera que bajar los aranceles a China ayude con la situación del fentanilo en Estados Unidos.

La idea de Trump es bajar todos los aranceles a China ligados a los opioides y el fentanilo, sin especificar a qué se refería o cuáles serían los aspectos involucrados.

Donald Trump (Alex Brandon/AP / AP)

Asimismo, mencionó que “China va a trabajar con las fuerzas del orden estadounidenses en el tema del fentanilo“, igualmente sin dar más detalles o explayarse al respecto.

Al parecer, la estrategia de Estados Unidos es crear un acuerdo con China donde la importaciones que lleguen de país asiático tengan un mejor maniobrabilidad .

Al mismo tiempo que el gobierno de China ayudaría a prevenir la entrada de fentanilo a Estados Unidos, desde su territorio.

China espera que el acuerdo con Donald Trump los beneficie en el tema de Taiwán

Por su parte, China tiene otros intereses de esta reunión con Donald Trump, y es usar esa urgencia a su favor en lo que se refiere al caso de Taiwán.

Aunque el gobierno de China asume a Taiwán como parte de su territorio, esta se ha declarado como una zona autogobernada, tratando de salir de la jurisdicción del gigante de Asia.

Con la llegada de Donald Trump a China, el acuerdo económico podría incluir algunas concesiones acerca de lo que respecta a Taiwán, por lo menos en el espectro financiero.

Tampoco hay que olvidar que más que China, Donald Trump tiene problemas con Taiwán, a la que ha acusado de “robarse” el negocio de los procesadores.

No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha mencionado que estos son solo rumores y que Taiwán no tiene que preocuparse en ningún aspecto.