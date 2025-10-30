En el cierre de su gira por Asia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a ver las caras una vez más con su homólogo chino, el presidente Xi Jinping.

Se tratará de un encuentro en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, en el que junto Xi Jinping cerrará su gira por Asia en medio de las fuertes tensiones comerciales de fechas recientes.

Donald Trump cerrará su gira por Asia con reunión crucial con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó para el cierre de su gira por Asia, el que será uno de los encuentros más relevantes para la economía y la política global.

Se trata de la reunión con Xi Jinping, el presidente de China, con quien se va a encontrar el jueves 30 de octubre durante una reunión en el marco de la APEC en Corea del Sur.

Donald Trump cancelará reunión con Xi Jinping (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

En torno al acto que marca el cierre de la gira por Asia de Donald Trump, trasciende que ya se tiene preparada una agenda en la que se contempla que aborden estos temas:

Aranceles y guerra comercial que se ha agudizado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump

Explotación y exportación de tierras y minerales raros clave para la tecnología de los que China tiene el control

Tráfico y producción de fentanilo y precursores químicos para drogas sintéticas que llegan a Estados Unidos

TikTok y plataformas digitales chinas en Estados Unidos

Exportaciones agrícolas, principalmente de la soja, cuya compra de China a Estados Unidos se suspendió por la guerra comercial y los aranceles

Taiwán y estabilidad regional debido a los intereses de China de anexar al país a su territorio

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán tras aranceles y amenazas

El presidente Donald Trump llegará al encuentro con Xi Jinping en el cierre de su gira por Asia, luego de semanas de tensión que quedaron marcadas por medidas unilaterales, presiones comerciales, aranceles y amenazas.

Cabe recordar que a lo largo del 2025, Donald Trump ha impuesto diversos aranceles contra China, como el del 125 % sobre productos chinos que se sumó al 20 % vigente desde marzo, elevando la carga total a 145 %.

Además, el presidente anunció un posible arancel del 100 % a nuevas importaciones desde China a partir del 1 de noviembre, lo que provocó saturación de almacenes por compras anticipadas.

Sin embargo, en su gira por Asia, Donald Trump dijo que considerará reducir los aranceles impuestos a productos chinos, siempre que Beijing colabore en frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.