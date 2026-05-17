Tras visita de Donald Trump a Xi Jinping, el Ministerio de Comercio de China anunció que los acuerdos con Estados Unidos son ‘preliminares’.

Luego de dos días de conversaciones entre Donald Trump y Xi Jinping se establecieron algunos acuerdos ⁠sobre aranceles, agricultura y aviación.

Tras reunión de Donald Trump y Xi Jinping , China dice que los acuerdos son ‘preliminares’

El Ministerio de Comercio de China emitió un comunicado tras la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, calificando los acuerdos alcanzados como ‘preliminares’.

Donald Trump y Xi Jinping (Evan Vucci / Evan Vucci/Pool Reuters via AP)

Agregó que las conversaciones sobre los detalles continúan y ambas partes trabajarán para finalizarlos lo antes posible.

El Ministerio de Comercio de China destacó que se acordó establecer un consejo de inversión y un consejo comercial.

Estos órganos servirán como foros para negociar reducciones arancelarias recíprocas y específicas para determinados productos, así como recortes más amplios en otros sectores para impulsar el comercio bilateral.

El comunicado del Ministerio de Comercio de China representó la primera valoración pública de China sobre los resultados de las negociaciones comerciales celebradas en Pekín y Seúl, en un esfuerzo por normalizar el comercio tras las tensiones arancelarias previas.

Estos serían los acuerdos ‘preliminares’ a los que habrían llegado Estados Unidos y China

Donald Trump acudió a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping, siendo la primera visita del presidente estadounidense en casi una década.

Durante estas conversaciones se realizaron algunos acuerdos para reducir aranceles y fomentar el intercambio bilateral.

Pekín afirmó que ambas naciones trabajarán para resolver barreras no arancelarias y mejorar el acceso mutuo a sus mercados.

Estados Unidos se habría comprometido a promover la resolución de preocupaciones chinas sobre la retención automática de productos lácteos y acuáticos, las exportaciones de bonsáis en sustratos de cultivo y el reconocimiento de la provincia de Shandong como zona libre de gripe aviar.

Mientras que China buscará resolver las inquietudes estadounidenses sobre el registro de instalaciones de carne de vacuno y las exportaciones de carne de aves de corral desde ciertos estados de Estados Unidos.

Se espera que estas medidas normalicen el comercio de productos como la soja, el trigo y el sorgo, los cuales se han visto afectados por aranceles adicionales del 10%.

El Ministerio de Comercio de China confirmó acuerdos sobre la compra de aviones estadounidenses por parte de China.

Estados Unidos ofreció garantías respecto al suministro de motores y piezas de repuesto para aeronaves a China.

Sin embargo, no identificó a las empresas involucradas ni proporcionó detalles específicos sobre volúmenes, valores o plazos exactos para la implementación de estos acuerdos.