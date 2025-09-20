El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutieron en una llamada telefónica temas relevantes para ambos países, entre los que destacaron:

Comercio

Tráfico de fentanilo

El fin de la guerra entre Rusia y Ucrania

Según confirmó Donald Trump en su perfil de Truth Social, se reunirá próximamente con Xi Jinping en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, así como visitas bilaterales en 2026.

Llamada entre Trump y Xi Jinping ocurre después de la cuarta ronda de negociaciones sobre TikTok

Donald Trump informó este viernes que mantuvo “una conversación telefónica muy productiva” con el presidente Xi Jinping de China, pues avanzaron en “muchos” temas relevantes para ambos países.

“Avanzamos en temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok”, precisó Donald Trump.

Entre otros temas, destacó que Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur.

A esto, se unen otras visitas de Trump a China a principios del 2026 .

La llamada surge después de la cuarta ronda de negociaciones llevada a cabo en Madrid, donde ambos países anunciaron un “marco básico” para resolver el caso TikTok, el cual sigue sin ser resuelto.