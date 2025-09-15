Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, negociarán un acuerdo sobre la red social TikTok el próximo viernes 19 de septiembre.

Donald Trump escribió hoy 15 de septiembre en su cuenta de Truth Social que “¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien! Concluirá en breve”. Además, adelantó un acuerdo sobre TikTok.

Donald Trump y Xi Jinping (Cortesía)

TikTok: Donald Trump y Xi Jinping llegan a acuerdo; los detalles se darán a conocer el 19 de septiembre

Hoy 15 de septiembre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó Donald Trump y Xi Jinping llegaron a un acuerdo para que los videos de TikTok pasen a ser propiedad de Estados Unidos.

Información de la agencia Reuters señaló que, luego de una reunión entre altos funcionarios estadounidenses y chinos en Madrid, Scott Bessent y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dieron a conocer este acuerdo.

Sin embargo, ambos funcionarios rechazaron dar a conocer los términos de esta negociación, y explicaron que los detalles se acordarán en una llamada entre Donald Trump y Xi Jinping, el viernes 19 de septiembre.

También hoy 15 de septiembre, el propio Donald Trump anunció en su cuenta de Truth Social “un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar”.

“¡Estarán encantados! Hablaré con el presidente Xi el viernes. ¡La relación sigue siendo muy sólida!“. Donald Trump

Estados Unidos instó a la OTAN a imponer aranceles de 50% a 100% a China

El acuerdo para TikTok se daría luego de una nueva ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos que inició en Madrid, España, el domingo 14 de septiembre, a fin de resolver la disputa en temas de aranceles entre ambos países.

Donald Trump instó a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a imponer aranceles del 50% al 100% hasta que termine la guerra entre Rusia y Ucrania.

En la misiva difundida en su cuenta de Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca también instruyó a los países de la OTAN a dejar de comprar petróleo de Rusia:

“Estoy dispuesto a imponer sanciones importantes a Rusia cuando todos los países de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todos los países dejen de comprar petróleo ruso. Como saben, el compromiso de la OTAN con la victoria ha sido muy inferior al 100 %, y la compra de petróleo ruso por parte de algunos ha sido impactante. Esto debilita enormemente su posicióny poder de negociación sobre Rusia”. Donald Trump

“Esto, junto con la imposición de aranceles del 50% al 100% a China por parte de la OTAN, que se retirarán por completo tras el fin de la guerra de Rusia y Ucrania, también contribuirá enormemente a poner fin a esta guerra mortal, pero ridícula", escribió Trump.

“China tiene un fuerte control e incluso dominio sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán ese dominio”. Donald Trumo

“Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y todas esas vidas se salvarán. Si no, solo estarán desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos”, enfatizó el presidente.

