Barron Trump, hijo menor de Donald Trump y Melania Trump, fue propuesto para formar parte del Consejo de Administración de TikTok en Estados Unidos.

Ello luego de que desde la administración Trump se logró que la plataforma china sea controlada por inversores estadounidenses en ese país.

Cabe recordar que el objetivo es que TikTok siga siendo una red social que se utilice principalmente por los jóvenes.

Barron Trump es propuesto para puesto directivo en TikTok (AFP/Getty Images)

Barron Trump entre los perfiles que Donald Trump podría elegir para puestos directivos en TikTok

Barron Trump de 19 años de edad, fue propuesto por Jake Advent, antiguo responsable de redes sociales de Donald Trump.

De esta manera, Donald Trump podría elegir a su hijo para uno de los puestos directivos de TikTok.

Cabe recordar que Donald Trump ha llamado a Jack Advent como “TikTok Jack”, quien señala lo ayudó a llegar a la Casa Blanca por segunda vez gracias a haber llevado su campaña electoral a redes sociales.

Durante toma de protesta a inicios de 2025, Donald Trump destacó el trabajo de su hijo Barron Trump para ganar la presidencia por segunda vez, sobre todo entre los jovenes.

TikTok será controlada en 80% por inversionistas de Estados Unidos en ese país

ByteDance, la empresa china dueña de TikTok, se quedó con el 20 por ciento de la red social y el restante 80 por ciento se quedó en manos de inversionistas estadounidenses.

Actualmente TikTok es usada por 170 millones de usuarios en Estados Unidos.