El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes 6 de octubre de 2025 su primer video en TikTok tras comprar la aplicación creada en China.

El video de TikTok de apenas unos segundos de duración, está dirigido principalmente a los jóvenes estadounidenses. “Me deben una”, dice el presidente Donald Trump.

Dicho video ha superado los dos millones de visualizaciones en poco tiempo, siendo la primera publicación de Donald Trump en TikTok desde las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Donald Trump (Luis M. Alvarez / AP)

Donald Trump dedica mensaje a jóvenes en su primer video en TikTok

En su mensaje, Donald Trump celebró que algún día uno de los jóvenes que consume TikTok estará sentado en su oficina para gobernar los Estados Unidos.

“A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo”. Donald Trump

Recién hace unos días, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo con la empresa china, ByteDance.

Esto, luego de que el Congreso estableciera en 2024 que para proteger la seguridad nacional TikTok debería cerrar en el Estados Unidos, pues temían una vulneración de su información.