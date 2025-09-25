Donald Trump firmó una orden ejecutiva para transferir la aplicación de TikTok a propietarios estadounidenses.

Se dio a conocer que este acuerdo separa a TikTok de su propietario chino, ByteDance, y permite a los inversores estadounidenses adquirir una participación del 80%.

A través de las redes sociales se viralizó el video del momento exacto en el que Donald Trump firma una orden ejecutiva que salva a TikTok y que las personas la sigan usando en Estados Unidos.

Pero, al mismo tiempo, esta orden ejecutiva protege la seguridad nacional del país.

🚨 @POTUS signs an Executive Order saving TikTok from a ban while protecting America’s national security. pic.twitter.com/E2baS1GVqS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 25, 2025

