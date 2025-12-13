El payaso Tuki Tuki -de 28 años de edad- viral hace unos meses por un trend de TikTok, fue asesinado en Perú.

Roger Gallego Rodríguez, conocido como el payaso Tuki Tuki, era un animador infantil conocido en Lima.

Asesinan al payaso Tuki Tuki, viral en TikTok, rumbo a un show en Perú

El jueves 11 de diciembre fue asesinado el payaso Tuki Tuki mientras se dirigía a un evento en la urbanización Los Girasoles, en Lima.

El Payaso Tuki Tuki llegó al lugar donde amenizaría una fiesta y mientras esperaba fue atacado por dos personas que le dispararon.

Roger Gallego Rodríguez iba acompañado por cuatro personas que también resultaron lesionadas durante el ataque.

El hombre murió en el lugar y su cuerpo fue trasladado a la morgue Central de Lima.

El payaso Tuki Tuki se había vuelto viral hace unos meses en TikTok tras hacer el tred de ‘Ojitos mentirosos’, donde los usuarios de redes sociales se caracterizaban como payasos.

Payaso Tuki Tuki, animador asesinado en Perú (Facebook/Tuki-Tuki Gallegos)

El Payaso Tuki Tuki ya había recibido amenazas de muerte

La madre del payaso Tuki Tuki reveló a medios peruanos que el día del asesinato del animador, era el cumpleaños de su hija, quien cumplió 5 años de edad.

Autoridades peruanas investigan el móvil del asesinato del payaso Tuki Tuki, quien había sido extorsionado hace dos meses.

Los delincuentes le pedían al payaso Tuki Tuki 50 mil soles, equivalentes a más de 200 mil pesos mexicanos.

Como el payaso Tuki Tuki se había negado a pagar el monto, los delincuentes balearon su casa y se tuvo que mudar.

La familia denuncia que desapareció el celular, tarjetas bancarias y dinero del payaso Tuki Tuki tras su asesinato.

Autoridades investigan cámaras de seguridad con la intención de dar con los responsables del homicidio, y creen que la clave del caso se encuentra en el celular del payaso Tuki Tuki.