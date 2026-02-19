La Fiscalía de Estados Unidos presentó una nueva acusación contra Nicolás Maduro por venta de pasaportes diplomáticos.

De acuerdo con el expediente recién agregado, los pasaportes fueron otorgados a integrantes del Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

Con estos documentos, señala la Fiscalía, a los portadores se les otorgaba inmunidad diplomática, lo que les permitía trasladar recursos sin tener que pasar por los controles migratorios ordinarios.

Aseguran tener pruebas para sustentar los nuevos cargos contra Niculás Maduro

Por su parte, el Departamento de Justicia afirma tener pruebas suficientes para sustentar los cargos recién agregados a Nicolás Maduro.

Entre ellos se encuentran grabaciones de la DEA en las que declaran testigos protegidos, así como evidencia de carácter financiero.

Nicolás Maduro: difunden dibujos de su audiencia judicial (Redes sociales)

Los fiscales puntualizan que los hechos datan entre 2006 y 2008, lapso en el que gobernaba Hugo Chávez y en el que Maduro ocupó la cancillería de Venezuela.

La entrega de pasaportes diplomáticos formaría parte de una estructura en la que el llamado Cártel de los Soles tenía operaciones de traslado de cargamentos hacia territorio estadounidense.

En este esquema, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas actuaban como socios en la distribución y logística de cargamentos.

Del mismo modo, la Fiscalía de Estados Unidos asegura que estas operaciones logísticas tuvieron lugar a México como plataforma marítima y financiera durante sexenios que abarcan desde 1994 y hasta 2024.

La próxima audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York está programada para el 26 de marzo de 2026, fecha en la que también deberá presentarse su esposa, Cilia Flores.