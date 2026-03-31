Los restos sin vida de las 69 víctimas mortales que dejó el accidente aéreo en Putumayo, Colombia, ya fueron identificados en su totalidad por el Instituto de Medicina Legal.

De acuerdo con la información que emitió el organismo el lunes 30 de marzo, días antes se concluyó el proceso de reconocimiento de los cuerpos fueron rescatados de la zona del Puerto Leguízamo.

Aunado a ello, las autoridades de Colombia resaltaron que una vez que terminó la etapa de identificación, se avanzó con la entrega a sus familiares en sus respectivos lugares de origen.

Accidente aéreo en Putumayo: Los cuerpos de las 69 víctimas ya fueron identificados

Al cumplirse una semana del accidente aéreo en Putumayo, autoridades de Colombia dieron a conocer que ya se concluyó con el proceso de identificación de las 69 víctimas.

Ante ello, el Instituto de Medicina Legal colombiano informó que se dio por cerrada la etapa correspondiente al análisis técnico-forense inicial por la tragedia que ocurrió el 23 de marzo.

Al abundar en los detalles de las acciones que se llevan a cabo, el organismo resaltó que los procedimientos realizados en a los cuerpos de las víctimas finalizaron en la noche del 26 de marzo.

Tragedia aérea en Putumayo, Colombia (Daniel Ortiz / AFP / AFP)

Asimismo, resaltó que en un primer balance se identificaron a plenitud los cuerpos de 54 víctimas bajo un método técnico, mientras que las 15 restantes fueron reconocidas por procesos genéticos.

Para concretar la identificación, fueron desplegados 12 equipos forenses interdisciplinarios integrados por 57 especialistas, entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas y técnicos.

Cuerpos de 69 víctimas del accidente aéreo en Putumayo son entregados a familiares

Al concluir la identificación de las 69 víctimas del accidente aéreo en Putumayo, el Instituto de Medicina Legal de Colombia refirió que se inició el proceso de entrega progresiva de los restos.

Los cuerpos fueron trasladados previamente a Bogotá donde equipos forenses realizaron cotejos genéticos y odontológicos, garantizando precisión antes de proceder con la entrega oficial.

Accidente en Putumayo (Michelle Rojas)

El Ministerio de Defensa coordinó con la Fuerza Aeroespacial y el Ejército el traslado de los cuerpos hacia distintas regiones, asegurando acompañamiento institucional y protocolos.

En Putumayo, algunas familias reclamaron retrasos el 29 de marzo, sin embargo al día siguiente se confirmó que la entrega avanzaba de manera escalonada desde Bogotá hacia las regiones de origen.