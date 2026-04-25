El viernes 24 de abril fue una jornada violenta para Colombia, debido a que se registró una explosión en Palmira que las autoridades ya investigan como un posible ataque terrorista.

El incidente ocurrió luego de un primer atentado con explosivos registrado horas antes y del que se indica, tuvo lugar en las inmediaciones del Batallón Pichincha, en el sur de Cali.

Tras la jornada violenta en Colombia, autoridades locales y nacionales informaron que se realizarán acciones para contener la amenaza por medio de una mayor presencia institucional en las calles.

Explosión en Palmira sacude Colombia

Una explosión en Palmira se registró en la zona del Valle del Cauca, Colombia, la noche del 24 de abril de 2026, cuando un carro bomba detonó cerca del Batallón de Ingenieros N.º 3 Agustín Codazzi.

El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la noche, generando una columna de humo visible en la ciudad sin que se reportaran víctimas mortales ni heridos, únicamente daños materiales significativos.

🔴⚠️ Atentado en #Colombia.



Una fuerte explosión sacudió Palmira, en Valle del Cauca, luego de que un vehículo cargado con explosivos detonara cerca de una instalación militar. Autoridades investigan el hecho como un posible acto terrorista. 🇨🇴pic.twitter.com/czgf40tw5D — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 25, 2026

La acción registrada en una jornada violenta en Colombia, fue atribuida preliminarmente a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, vinculada a alias Iván Mordisco.

Ante los hechos, la gobernadora Dilian Francisca Toro convocó un consejo de seguridad extraordinario, mientras el Ejército Nacional activó el Plan Candado reforzando accesos a Cali y Palmira.

En tanto, el director de la Policía Nacional, William Rincón, ordenó desplegar capacidades investigativas y reforzó presencia en puntos estratégicos para garantizar seguridad en Colombia.

Jornada violenta en Colombia inició con ataque en Cali

Horas antes de la explosión en Palmira, se registró un primer ataque en Cali, del que se ha informado, se ejecutó con artefactos explosivos y afectó instalaciones policiales.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del 24 de abril, cuando sujetos armados detonaron cargas cerca de la estación de Policía de Siloé, provocando daños materiales y una rápida movilización de autoridades.

La acción fue atribuida a las disidencias de las FARC dentro de una jornada violenta que se extendió en el Valle del Cauca, y por la que se incrementó la tensión y la percepción de inseguridad en Colombia.

El Ejército Nacional reforzó su presencia en puntos estratégicos de Cali, mientras la Policía Metropolitana desplegó patrullajes adicionales y se convocó un consejo de seguridad para evaluar la situación regional.