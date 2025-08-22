El gobierno de Colombia informó que hoy jueves 21 de agosto se registró un atentado en la Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’ ubicada en la ciudad de Cali, del cual responsabilizó al Estado Mayor Central, una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con el último informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, el atentado cometido en Cali por el Estado Mayor Central de las FARC provocaron la muerte de 7 personas, mientras que más de 60 resultaron heridas.

Esto cuando un vehículo, cargado con diversos tambos con explosivos, estalló en las inmediaciones de dichas instalaciones.

Adicional, autoridades de Colombia informaron que se registró un segundo atentado en el departamento de Antioquia, en donde al menos 8 policías habrían muerto luego de que fuera derribado el helicóptero en el que viajaban.

¿Qué es el Estado Mayor Central? La disidencia de las FARC sería responsable del atentado en Cali, Colombia

Autoridades de Colombia culparon del atentado en Cali al Estado Mayor Central, grupo disiente que pertenece a las FARC.

Se trata de un grupo de paramilitares que en el año 2016 decidieron separarse de las FARC, pues no estuvieron de acuerdo en participar entonces en las negociaciones de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno de Colombia.

Al ocurrir esta situación, el Estado Mayor Central continuó operando bajo actividades ilegales, por lo que no perdieron capacidad militar ni de armamento, sino lo contrario, han logrado incrementar esta situación.

Por tal motivo, en la actualidad, se le considera al Estado Mayor Central como la unidad más peligrosa de las FARC.

Al Estado Mayor Central se le atribuye el control de varios territorios en Colombia, toda vez que se apoderaron de gran parte del negocio de tráfico de drogas, entre otros.

Actualmente el Estado Mayor Central mantiene una disputa con el el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) esto por el control de algunas zonas.

En casi 10 años de existencia el Estado Mayor Central ha pasado por diversos rompimientos, toda vez que sus líderes han tenido diversas visiones para el grupo.

Pese a esto, mantiene un gran control en Colombia, por lo que la disidencia de las FARC ha redoblado esfuerzos por no perder esta situación.

Los observadores tendrán un mandato de 12 meses prorrogables. (AP)

Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, habría cometido otro atentando en Colombia

Tras informar acerca del atentado en Cali, el gobierno de Colombia señaló que el Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, podría estar detrás de otro atentado cometido este mismo día.

Dicho atentando ocurrió la tarde de este jueves, cuando un helicóptero que realizaba labores de eliminación de narcocultivos fue derribado.

En este ataque al menos 8 policías de la Guardia civil murieron, quienes participaban de dicha operación.

Según se especificó, el grupo guerrillero utilizó armamento de alto calibre y drones para lograr su cometido.