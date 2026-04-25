Una explosión en la carretera Panamericana, en Colombia, dejó un saldo de siete muertos y 17 heridos tras un supuesto atentado terrorista registrado el 25 de abril de 2026.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad” Octavio Guzmán, gobernador del Cauca

Según autoridades, el ataque ocurrió en la zona conocida como El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro con explosivos contra un autobús civil.

La fuerte explosión en la carretera Panamericana provocó que otros vehículos fueran alcanzados por la onda expansiva, causando también daños en un tramo de la vía.

Explosión en la Panamericana deja siete muertos y 17 heridos en Colombia (Especial)

Gustavo Petro culpa a “alias Marlon” por ataque que dejó siete muertos y 17 heridos

En sus redes sociales, el presidente colombiano Gustavo Petro responsabilizó directamente a “alias Marlon”, identificado como cabecilla de las Farc, del ataque que dejó siete muertos y 17 heridos en la carretera Panamericana.

“Los que atacaron y mataron a siete civiles e hirieron a otros 17 civiles en Cajibío, muchos de ellos indígenas, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, completamente identificado por la policía y la inteligencia militar” Gustavo Petro, presidente de Colombia

En su mensaje, el presidente exigió la máxima persecución mundial contra el grupo narcoterrorista de alias Marlon, a quien acusó de querer que en Colombia gobierne la extrema derecha.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, anunció una millonaria recompensa de 5 mil millones de pesos colombianos por la captura de alias ‘Marlon’.

Gustavo Petro culpa a “alías Marlon” por ataque que dejó siete muertos y 17 heridos (Captura de pantalla)

Suman más ataques terroristas en Colombia

Colombia ha registrado hasta el 25 de abril una serie de explosiones y atentados en cadena, principalmente en el suroeste del país, en regiones como Cauca y Valle del Cauca.

Los hechos calificados como terroristas por el gobierno de Gustavo Petro, son: