Gustavo Petro condenó enérgicamente el atentado en la Vía Panamericana ocurrido el 25 de abril de 2026 en Cajibío, Cauca, que dejó siete muertos y 17 heridos.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes” Gustavo Petro, presidente de Colombia

A través de sus redes sociales, el presidente de Colombia calificó a los responsables como “terroristas y fascistas” y atribuyó el ataque a grupos armados bajo el mando de alias Marlon, vinculados a Iván Mordisco y al Estado Mayor Central, disidencia de las FARC.

En ese sentido, Petro ordenó una ofensiva militar total y anunció acciones contra estos líderes ante la Corte Penal Internacional.

Petro califica de “terroristas” a autores del atentado en Vía Panamericana

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro llamó a los autores del atentado en la vía Panamericana como “terroristas y fascistas”.

Gustavo Petro culpa a “alías Marlon” por ataque que dejó siete muertos y 17 heridos (Captura de pantalla)

Gustavo Petro atribuyó el ataque a grupos armados bajo el mando de alias Marlon.

“Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar” Gustavo Petro, presidente de Colombia

Señaló que estos grupos hacen parte de frentes vinculados a Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, cabecilla del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.

“Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados Quieren que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito” Gustavo Petro, presidente de Colombia

Aseguró que estas organizaciones buscan “producir miedo masivo en la población a través de la violencia”.

“¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia. El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población” Gustavo Petro, presidente de Colombia

Gustavo Petro sostuvo que ese temor es utilizado tanto por el narcotráfico como por sectores extremistas para ejercer control territorial y político.

Ante el atentado, Gustavo Petro ordenó una ofensiva militar total y pidió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) el rastreo de las finanzas de estos grupos.

“Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. Quiero la uiaf encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia” Gustavo Petro, presidente de Colombia

Además, anunció acciones contra los jefes de estos grupos ante la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que sus acciones constituyen crímenes de carácter internacional.

“Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional” Gustavo Petro, presidente de Colombia

Afirmó que buscará “la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”.

El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa millonaria por la captura de alias Marlon, señalado como el autor intelectual de este ataque indiscriminado contra la población civil.

¿Qué pasó en Vía Panamericana, Colombia?

Este 25 de abril se registró un atentado en la Vía Panamericana, específicamente en el municipio de Cajibío, Cauca.

Un cilindro bomba impactó contra un autobús y otros vehículos, provocando la muerte de al menos siete personas y dejando 17 civiles heridos en medio de una escalada violenta en el suroeste de Colombia.

En las últimas horas también fueron perpetrados ataques con explosivos contra unidades militares en Cali y Palmira, en el departamento de Valle del Cauca.

Así como contra un radar de la Aeronáutica Civil (Aerocivil)en el Cauca, hechos atribuidos por el Ejército a la columna Jaime Martínez del EMC.