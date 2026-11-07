Este viernes 6 de noviembre se dio la detención de Santiago Peña tras su destitución en Paraguay.

El expresidente permitió el ingreso de la Policía Nacional a su casa en Asunción y se puso a disposición de las autoridades para los efectos procesales por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles en el caso de Ueno Bank.

AHORA | Crisis en Paraguay: Santiago Peña fue destituido de la Presidencia y quedó detenido pic.twitter.com/F9XBN4Hj5j — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 6, 2026

Tras verificar que el exmandatario se hallaba en su domicilio, el comandante de la policía se retiró. Por su parte, la fiscal Silvia Margarita González Vester confirmó a los medios que Santiago Peña quedará bajo detención domiciliaria.

Ante los cuestionamientos sobre el trato que está recibiendo Santiago Peña, la funcionaria explicó consideraron la medida fue la ”apropiada” por el caso de Ueno Bank.

Se ha constatado que efectivamente se encuentra dentro de su domicilio. Permitió el ingreso voluntario a su vivienda y se puso a disposición a todos los efectos procesales. Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio...Consideramos que es la medida apropiada para la situación. Silvia Margarita González Vester, fiscal

Detienen a Santiago Peña tras su destitución en Paraguay; deberá comparecer el 7 de noviembre

La orden de captura de Santiago Peña fue dictada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster.

Así como por la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.

La medida también afectó a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien renunció previamente en medio del escándalo.

El expresidente de Paraguay deberá permanecer bajo custodia domiciliaria esta noche y tendrá que comparecer ante la justicia mañana 7 de noviembre a las 11:00 a.m. hora local.

Será llevado a la sede del Ministerio Público en Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción para declarar.

Santiago Peña (Paraguay / REUTERS)

La detención de Santiago Peña llega luego de que el Congreso votara a favor de su destitución y de que el vicepresidente Pedro Alliana jurara como nuevo presidente de Paraguay.

Santiago Peña cayó luego de que se diera la intervención del Banco Central a Ueno Bank por no cumplir con los requisitos mínimos de solvencia.

Ueno Bank manejaba alrededor de 850 millones de dólares de fondo públicos y daba servicio a 3 millones de personas.

No obstante, los ahorros de sus clientes quedaron congelados, lo que desató protestas en Asunción y una crisis política en Paraguay.