El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el cierre de Ueno Bank luego de detectar un índice de solvencia inferior al 50% del mínimo exigido, lo que desencadenó en la detención de sus directivos.

De acuerdo con la información, ocho directivos han sido detenidos por su presunta responsabilidad en el caso de Ueno Bank por los delitos de:

Lesión de confianza

Tentativa de estafa

Conducta indebida en situaciones de crisis

Detiene a 8 directivos de Ueno Bank en Paraguay; te decimos qué cargos tenían

Tras la detección de presuntas irregularidades en Ueno Bank, el Ministerio Público de Uruguay giró órdenes de aprehensión contra sus exdirectivos, de las cuales ya se han ejecutado ocho.

Directivos de Ueno Bank detenidos: quiénes son y qué puesto tenía cada uno (abc)

Los ocho detenidos ocupaban diferentes posiciones dentro de Ueno Bank y empresas relacionadas con el Grupo Vázquez. Estos son sus nombres y cargos:

Juan Manuel Gustale Cardoni, expresidente de Ueno Bank. Anteriormente, trabajó en el Banco Central del Paraguay y en el Banco Nacional de Fomento Federico Miguel Vázquez Villasanti, exvicepresidente primero. Fue fundador de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez, principal accionista de la entidad Diana Leticia Mongelós González, exvicepresidenta segunda de Ueno Bank. Su trayectoria está relacionada con el ámbito jurídico y recursos humanos Julio Daniel Rey Fernández, exvicepresidente segundo de Ueno Bank desde junio de 2025 Diego Fernando Duarte Schussmuller, exdirector titular de Ueno Bank. También fue presidente y gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo de Paraguay Alejandro Gómez Abente, exdirector titular de Ueno Bank. Cuenta con experiencia en finanzas corporativas y entidades internacionales Mariana Isabel Torres Rubiani, exdirectora titular de Ueno Bank después de la fusión con Visión Banco Miguel Ángel Almada Frutos, exsíndico titular de Ueno Bank y Ueno Seguros, además de desempeñarse como director legal del Grupo Vázquez

Cinco exfuncionarios fueron recluidos en el Centro Nacional de Prevenidos, en Asunción, mientras se realizan las investigaciones. Miguel Frutos Ángel Almada permanecerá en el penal de Emboscada.

En tanto, otras dos exdirectivas de Ueno Bank, Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani, recibieron arresto domiciliario con monitoreo mediante tobilleras electrónicas.