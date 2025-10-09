Fue asesinada a los 25 años la influencer surcoreana, Yoon Ji-ah; su muerte habría tenido lugar media hora después de su última transmisión en vivo.

“Nuestra preciosa Jia (Yoon Ji-ah) ha fallecido. Es tan desgarrador compartir esta noticia en medio de la tristeza que parece que se está derrumbando”. Familia de Yoon Ji-ah confirmó su muerte

El 11 de septiembre de 2025 que, con la intención de crear contenido, Yoon Ji-ah viajó a la isla de Yeongjong, en donde realizó su última transmisión en la ciudad de Incheon.

De acuerdo con medios internacionales, el feminicidio de Yoon Ji-ah mantiene conmocionada a la ciudadanía de Corea del Sur en donde los asesinatos tienen una tasa menor al 1%.

Asesinato de Yoon Ji-ah: esto se sabe del crimen contra la influencer coreana

El cuerpo de la influencer Yoon Ji-ah fue encontrado en el condado de Muju, a más de 200 kilómetros de su último punto, con moretones y signos de estrangulamiento.

El hallazgo se dio dos días después en una ladera montañosa, tras la denuncia de su desaparición de su familia, quienes confirmaron la muerte de la influencer en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, autoridades señalan que Yoon Ji-ah habría sido asesinada poco después de su última transmisión en vivo, por un hombre identificado como Choi detenido como presunto feminicida.

Esto fue confirmado por las cámaras de seguridad quienes captaron una confrontación en el automóvil del sujeto, quien habría confesado el crimen contra Yoon Ji-ah tras el hallazgo de su cuerpo.

Asesinato de Yoon Ji-ah: Su familia confirmó su muerte en cuenta de TikTok (Yoon Ji-ah vía redes sociales)

Asesinato de Yoon Ji-ah: Cronología previo y post de su última transmisión en vivo

Acorde con lo que trascendió a medios, el sujeto identificado como Choi tenía un pacto con la influencer coreana, Yoon Ji-ah, el cual derivó en su asesinato en medio de un “ataque de ira”.

El asesino se hacía pasar por un empresario que donaba grandes cantidades a influencers surcoreanos, motivo por el que estaba relacionado con Yoon Ji-ah mediante contrato.

Sin embargo, Choi en realidad tenía grandes deudas, hecho del que se enteró la influencer, quien intentó romper su contrato con el sujeto el 10 de septiembre de 2025.

Choi la siguió hasta Incheon para suplicarle a Yoon Ji-ah (en la grabación de seguridad se observa de rodillas) que no terminaran el contrato, pero ante sus negativas, la mató.