La muerte de la influencer turca Kübra Karaaslan ha impactado al mundo, no solo por lo inesperada que fue, también por lo violenta de esta.

Pues en videos se puede ver que Kübra Karaaslan murió tras tirarse de un puente en Turquía, ante la mirada de los transeúntes y conductores que circulaban por el lugar.

Muerte de Kübra Karaaslan fue captada en video

Medios de Turquía han difundido un video donde se muestra la muerte de Kübra Karaaslan, el cual fue tomado por un conductor que circulaba por el puente Osmangazi.

"Tragedia"



Porque filmaron a la influencer turca de TikTok, conocida como Cobra Kara Aslan, saltando desde el puente Osman Gazi y quitándose la vida.pic.twitter.com/4H6iRrLTKp — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 26, 2026

En el video se puede ver a Kübra Karaaslan en la parte superior del puente, agarrada de una de las protecciones del mismo, mientras se balancea por varios segundos para posteriormente soltarse hacia la autopista.

Asimismo, se puede ver a un par de personas tratando de ayudar a la influencer antes de que se arroje del puente; lamentablemente, no tuvieron éxito en sus intenciones.

Aunque al principio se desconocía la persona que se había arrojado del puente Osmangazi, luego de la llegada de servicios de emergencia se confirmó que fue Kübra Karaaslan.

Se desconoce la razón detrás de la muerte de Kübra Karaaslan

Hasta el momento, autoridades de Turquía no han dado a conocer las razones detrás de la lamentable muerte de Kübra Karaaslan, misma que ya se está investigando.

Sin embargo, los seguidores de Kübra Karaaslan mostraban preocupación por la influencer desde hace un tiempo, pues esta cerró sus redes sociales sin previo aviso.

No hay detalles de que estuviera sufriendo alguna enfermedad o pasando por un periodo difícil en su vida; por su parte, las autoridades investigan diversas líneas al respecto.

Lo que incluye posible acoso cibernético y problemas en su vida personal, pero sin confirmar ni asegurar nada hasta que no se agoten todas las opciones alrededor de su muerte.