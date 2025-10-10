En recientes días se dio a conocer el asesinato de Yoon Ji-ah, el cual tuvo lugar sólo media hora después de que publicara su último video en transmisión en vivo.

El 13 de septiembre, la tiktoker surcoreana, Yoon Ji-ah fue encontrada muerta en el condado de Muju, en la ciudad de Incheon, de la isla Yeongjong de Corea del Sur.

Su cuerpo presentaba diversos moretones y marcas de asfixia, perpetradas por un sujeto identificado como Choi, presunto promotor y quien confesó ser el asesino de Yoon Ji-ah.

Último video de Yoon Ji-ah fue publicado media hora antes de ser asesinada

El 11 de septiembre, Yoon Ji-ah realizó una transmisión en vivo y habría compartido un último video, esto media hora antes de ser asesinada a manos de Choi, con quien tenía un contrato.

Aunque no se tienen imágenes de dicha transmisión, se sabe que para realizarlo, Yoon Ji-ah viajó a Incheon y al terminar, fue abordada por Choi, como se captó en las cámaras de seguridad.

En las mismas, se observa a Choi suplicarle de rodillas, ya que Yoon Ji-ah buscaba romper un contrato que tenía con quien se presentó como promotor de la industria SNS.

Se menciona en medios coreanos que Yoon Ji-ah también era sometida a gran presión por Choi, quien pagó al menos 100 millones de wones en su cuenta de TikTok.

El último video que Yoon Ji-ah compartió en su cuenta de TikTok tiene la descripción de “cara triste” y ha llegado a los 52 mil likes; posteriormente, su familia confirmó su muerte.