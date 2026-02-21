Lula da Silva, presidente de Brasil, dijo este viernes 20 de febrero que Nicolás Maduro no debería ser juzgado en Estados Unidos, sino que eso le corresponde a Venezuela.

El presidente Lula da Silva dijo que, de igual forma, todos los ciudadanos brasileños detenidos en Estados Unidos deberían ser juzgados en Brasil y no en un país extranjero.

Lula da Silva afirma que Maduro no debe ser juzgado en Estados Unidos

Durante la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial, Lula da Silva afirmó ante los medios que Nicolás Maduro no debería ser juzgado en Estados Unidos, sino en su propio país.

“Creo ‌que si Maduro tiene ⁠que ser juzgado, debe serlo en su país, no en el extranjero”. Lula da Silva, presidente de Brasil

Nicolás Maduro busca anular su juicio en Estados Unidos bajo la inmunidad soberana (Michelle rojas)

Cabe recordar que Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en Venezuela y la justicia de Estados Unidos lo acusa de ser el líder de una red de narcotráfico.

El presidente Lula da Silva rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y dijo que lo más importante ahora es que se restablezca la democracia en este país.

Los reportes señalan que la relación entre Brasil y Estados Unidos ha mejorado, por lo que es posible que Lula da Silva viaje a Washington el próximo mes para reunirse con Donald Trump.

Pese a lo anterior, el presidente Lula da Silva rechaza que Nicolás Maduro sea juzgado en Estados Unidos y no en su país. Su audiencia será el próximo 17 de marzo de 2026.