Vladimir Putin busca tregua en Ucrania por el Día de la Victoria que se celebra el sábado 9 de mayo en Rusia.

El conflicto de Rusia con Ucrania podría tener un alto al fuego debido a la celebración de un día histórico.

Propone Vladimir Putin tregua en Ucrania por el Día de la Victoria

El Kremlin informó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso una tregua en Ucrania por el Día de la Victoria, donde se recuerda el triunfo soviético sobre Alemania en 1945.

De acuerdo con el diplomático Yuri Ushakov, Vladimir Putin sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. (Grigory Sysoyev/AFP / AFP)

En esa charla, Putin aseguró que está dispuesto a decretar “un alto al fuego mientras duren las celebraciones del Día de la Victoria".

Asimismo, se reveló que Trump apoyó “activamente” la iniciativa para un día en el que se “conmemora nuestra victoria común.”

Aunque no se ha confirmado si se pactará la tregua entre Rusia y Ucrania, el Kremlin detalló que el festejo del Día de la Victoria se verá reducido.

Esto por motivos de seguridad y ante las potenciales amenazas de ataques de Ucrania.

¿Qué es el Día de la Victoria?

El Día de la Victoria es un jornada que se celebra año con año en Rusia el 9 de mayo.

La efeméride recuerda el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en 1945, marcando así el fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental.

Rusia festeja el Día de la Victoria con desfiles militares frente al Kremlin.

En el caso de Ucrania desde 2023 celebra el Día de la Victoria el 8 de mayo como los países occidentales.

La razón detrás de ello es por la diferencia horaria que hay entre la hora central europea y la hora de Rusia.