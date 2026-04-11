El conflicto entre Rusia y Ucrania que ya se ha prolongado por más de 4 años, inició un periodo de tregua el sábado 11 de abril de 2026 con motivo de la Pascua ortodoxa.

Tregua entre Rusia y Ucrania (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fue el presidente ruso, Vladimir Putin, quien anunció la tregua debido a la cual ordenó un cese temporal a las hostilidades en todos los frentes donde se desarrolla el conflicto.

Se trata del cuarto alto el fuego desde que estalló la guerra en febrero de 2022, misma que no ha logrado un acuerdo de paz debido a que las negociaciones se mantienen estancadas.

Inicia tregua entre Rusia y Ucrania por Pascua

El domingo 12 de abril iniciará la principal celebración de la Iglesia Ortodoxa Oriental, la Pascua ortodoxa, en la cual naciones enteras conmemoran la resurrección de Jesucristo.

Entre los países que celebran el inicio del periodo destacan Rusia y Ucrania, las cuales anunciaron una tregua en el conflicto bélico que libran desde febrero del 2022.

En un anuncio oficial, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró un alto al fuego que tendrá una duración de solo 32 horas, pues terminará en punto de las 11:59 horas del 12 de abril.

Conflicto entre Ucrania y Rusia (EFE)

En su notificación, el mandatario ordenó al mando militar ruso dar inicio a un alto a las hostilidades en todos los frentes de la guerra durante las 32 horas que se tienen presupuestadas.

Sin embargo, también pidió a las tropas mantenerse “preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva" por parte de la contraparte ucraniana.

Rusia se dice abierta a un acuerdo de paz

En el marco del inicio de una tregua con motivo de la celebración de la Pascua ortodoxa, el gobierno Rusia afirmó que su objetivo no es un alto al fuego temporal, sino llegar a un acuerdo de paz con Ucrania.

Así lo declaró el portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, quien sostuvo que lo que realmente buscan es alcanzar de una vez por todas un fin al conflicto que sea sostenible.

"Como hemos dicho repetidamente y como ha afirmado el presidente Putin, no queremos un alto el fuego, queremos la paz: una paz duradera y sostenible" Dmitri Peskov. Portavoz del Kremlin

Sin embargo, rechazó la posibilidad de prolongar la tregua, pues resaltó que el anuncio se suscribe exclusivamente a la Pascua ortodoxa y tiene “un carácter humanitario” con motivo de la fiesta sagrada.