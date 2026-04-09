Desde la Casa Blanca, Melania Trump ha hecho declaraciones sobre su vínculo con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, exnovia, confidente y cómplice del depredador sexual.

Frente a diversos medios de comunicación, la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, habló de las imágenes que han circulado en redes sociales y de la conexión con Epstein y Maxwell.

Melania Trump niega que fiestas con Epstein la relacionen con crímenes

“Nunca he sido amiga de Epstein”, dijo la esposa de Donald Trump.

Entre sus declaraciones, Melania Trump explicó que ella y el mandatario fueron invitados a varias de sus fiestas debido a que “frecuentar los mismos círculos sociales es común en Nueva York y Palm Beach”.

Finalmente, Melania Trump insistió en que no existió una relación como tal con Epstein, ni con su cómplice Ghislaine Maxwell.

“Las mentiras que me vinculan con Jeffrey Epstein deben terminar hoy... Epstein no me presentó a Donald Trump. Nunca he sido amiga de Epstein. Nunca he tenido una relación con Epstein ni con su cómplice, Maxwell”. Melania Trump

BREAKING 🚨 First Lady Melania Trump: “The lies linking me with Jeffrey Epstein need to end today.. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I have never been friends with Epstein. I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell." pic.twitter.com/0oUQLCe4gl — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 9, 2026

Melania Trump desea que víctimas de Epstein testifiquen en el Capitolio

Una vez que negó todo vínculo con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, Melania Trump deseó que se aclare el caso y que las víctimas puedan testificar personalmente en el Capitolio.

“Insto al Congreso a que brinde a las mujeres que fueron víctimas de Epstein una audiencia pública centrada específicamente en las sobrevivientes, que les dé la oportunidad de testificar bajo juramento ante el Congreso, con la autoridad que otorga el testimonio jurado” Melania Trump

De acuerdo con la Primera Dama de Estados Unidos, todas las víctimas de Epstein deben tener la oportunidad de contar su historia en público si es que así lo desean, para que posteriormente ese testimonio quedé registrado.