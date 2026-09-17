Una reportera del programa “Siéntese quien pueda”, de Univisión, fue sorprendida durante la cobertura que realizaba del Desfile Militar 2026.

Stephanie Himonidis Sedano, conocida en medios como Chiquibaby, viajó a la Ciudad de México para cubrir desde el Zócalo Capitalino el desfile cívico militar por el 216 aniversario de la Independencia de México.

A través de sus redes sociales y a poco de iniciar el evento, la reportera -de 45 años- se dijo emocionada de vivir la experiencia.

“Oigan, qué bonito, qué impresionante. Si ustedes vivieran este desfile, es mi segundo año de presenciarlo desde la terraza aquí en el Zócalo Capitalino”, dijo. Chiquibaby, reportera de “Siéntese quien pueda”

No obstante, su emoción quedó en pausa cuando a pocos metros de ella se registró una detonación.

Como parte del desfile, explotó un artefacto de humo en color rojo. Chiquibaby, quien en ese momento se encontraba dándole la espalda al desfile, escucho un estallido tan fuerte que la hizo levantarse de su silla.

Al percatarse que la explosión venía del desfile, soltó algunas groserías.

El momento lo registró el camarógrafo y fue presenciado por algunos presentes. Como era de esperarse, el video ya se vitalizó e incluso lo compartió la propia.

“Una aquí tranquilita, en lo suyo y de pronto: (explosión) ¡AVISEN ANTES! Casi se me sale el alma. Díganme la verdad. ¿Ustedes también hubieran pegado ese brinco o solo yo soy así de asustadiza?”, citó.

Chiquibaby viste trajes mexicanos para honrar sus raíces de Guadalajara

Chiquibaby fue designada por Univisión para cubrir los eventos en el Zócalo Capitalino por el “Grito a la Independencia”.

Orgullosa de ser mexicana, la reportera usó un traje de charro en color naranja para rendir un homenaje al Día Nacional del Charro, que se celebra en México cada 14 de septiembre.

Aunado a esto, lució un vestido con adornos y colores que hacen alusión a México, esto para honrar sus raíces de Guadalajara.