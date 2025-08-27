Alligator Alcatraz, la mega prisión inaugurada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el estado de Florida, la cual fue destinada a la detención de migrantes, podría quedar vacía en los próximos días, de acuerdo con un alto funcionario del estado de Florida.

La información se dio a conocer a través de un intercambio de correos electrónicos del 22 de agosto, entre el rabino Mario Rojzman del sur de Florida, Estados Unidos y el director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, a los cuales tuvo acceso la agencia Associated Press (AP).

Apenas el 11 de agosto, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la presencia de 81 mexicanos en Alligator Alcatraz, cuyas instalaciones fueron construidas en 2 meses con el objetivo de albergar hasta 3 mil personas.

Alligator Alcatraz; “probablemente nos quedaremos sin personal en unos días”, señala alto funcionario de Florida

En el intercambio de correos sobre Alligator Alcatraz, Kevin Guthrie le dijo al rabino Mario Rojzman que “probablemente nos quedaremos sin personal en unos días”; esto a pesar de las impugnaciones de Donald Trump y del gobernador Ron DeSantis para cerrar este lugar a finales de octubre.

La información revelada por la agencia AP hoy miércoles 27 de agosto fue confirmada por Rojzman y el asistente ejecutivo que envió el correo electrónico original a Kevin Guthrie.

Cabe señalar que luego de una visita del legislador Maxwell Frost, el funcionario explicó en una entrevista que le informaron que el Alligator Alcatraz solo entre 300 y 350 detenidos.

Alligator Alcatraz: Claudia Sheinbaum confirma que hay 81 mexicanos detenidos en esta mega prisión

El 11 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alligator Alcatraz alberga a 81 mexicanos detenidos, quienes se mantienen en contacto con el Consulado Mexicano desde la mega prisión inaugurada por Donald Trump en Florida.

“Al 11 de agosto el Consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados”. Claudia Sheinbaum

“Todos ellos están en comunicación con el cosnulado de México en Miami, ahí está nuestro compañero, exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos”, precisó la mandataria en su conferencia mañanera.

Pese a dar a conocer que no hay reportes de violaciones a los derechos humanos en contra de los migrantes detenidos, Claudia Sheinbaum mostró su desacuerdo con la prisión: