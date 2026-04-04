El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscará reabrir la icónica prisión de Alcatraz en el año 2027.

Esto luego de que Trump enviara una solicitud formal de presupuesto para el año fiscal 2027, con el objetivo de reacondicionar y reabrir la prisión de Alcatraz ubicada en San Francisco, California.

Trump solicita más de 150 millones para reabrir la prisión de Alcatraz en 2027

El presidente Trump ha formalizado su intención de poner en marcha nuevamente la prisión de Alcatraz como centro penitenciario, por lo que ha solicitado un presupuesto estimado de al menos 152 millones de dólares.

Su propuesta busca transformar la antigua cárcel de Alcatraz en un recinto penitenciario de vanguardia, destinado a los criminales más peligrosos y violentos de Estados Unidos.

El plan inicial de Donald Trump contempla una inversión millonaria para comenzar las obras de reconstrucción en la isla, la cual funciona actualmente como un destino turístico masivo que recibe a más de un millón de personas cada año.

Alcatraz (Getty via AFP)

Según el mandatario, su propuesta es pieza fundamental de su estrategia de seguridad nacional y un emblema de su postura de “ley y orden” ante la delincuencia.

Aunque la petición enviada se centra en los fondos necesarios para el primer año de reformas, estimaciones externas sugieren que el costo total de construir un nuevo complejo de máxima seguridad desde cero podría superar los 2 mil millones de dólares.

La Oficina Federal de Prisiones ya se encuentra analizando las rutas técnicas y operativas para materializar esta visión de Trump, la cual pretende ser una prisión de máxima de seguridad con altos estándares de tecnología.