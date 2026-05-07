Donald Trump y el gobierno de Florida estarían en negociaciones preliminares para cerrar Alligator Alcatraz, la cárcel para migrantes, debido a sus altos costos.

Serían un funcionario federal y un ex agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quienes dieron a conocer las presuntas conversaciones para el cierre.

Y es que tanto el gobierno de Ron DeSantis como el Departamento de Seguridad Nacional concluyen que Alligator Alcatraz resulta ineficiente y costosa.

El South Florida Detention Facility mejor conocida como Alligator Alcatraz fue inaugurada en julio 2025 y desde entonces, gastaría un millón de dólares diarios.

Centro de detención de migrantes, Alligator Alcatraz (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE)

Donald Trump y Florida estarían en conversaciones para cerrar Alligator Alcatraz

Funcionarios habrían señalado a The New York Times el posible cierre de Alligator Alcatraz, el cual está en negociaciones entre Donald Trump y la administración de Florida, por costos e ineficacia.

La determinación es respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional, que mediante publicación afirmaron evalúan constantemente de las necesidades y requisitos de la detención.

A los señalamientos se suma una persona cercana del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien confirmó el costoso mantenimiento de Alligator Alcatraz, ubicada en la zona pantanosa.

Hasta el día de hoy jueves 7 de mayo y de acuerdo con ICE, en Alligator Alcatraz hay un aproximado de mil 400 migrantes presuntamente ilegales.

Sin embargo, Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ni Ron deSantis no han dado respuesta al artículo de The New York Times.

Gobernador de Florida confirma negociaciones sobre Alligator Alcatraz

Ron deSantis, gobernador de Florida, fue cuestionado sobre las negociaciones para el posible cierre de Alligator Alcatraz y confirmó que se ha hablado del tema.

Sin embargo, el mandatario de Florida añadió que la administración de Donald Trump no ha expresado su intención de cerrar la cárcel para migrantes.

Acorde con investigaciones de marzo 2026, mantener Alligator Alcatraz ronda alrededor de los 1.2 millones de dólares diarios, es decir, al menos 608 millones invertidos.

Hasta el momento no se ha confirmado que el gobierno de Donald Trump haya subvencionado dicha cifra al gobierno de Florida, pese que Ron deSantis presumió en septiembre que lo haría.