Abren cárcel para migrantes ‘Deportation Depot’ tras la controversia en Alligator Alcatraz en Estados Unidos.

También en Florida, Estados Unidos se abre el nuevo centro de detención para migrantes ‘Deportation Depot’ (Depósito de deportaciones).

Así lo anunció el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quién asegura que este centro tendrá una capacidad de hasta 2 mil migrantes.

Ron DeSantis, gobernador de Florida anunció en una entrevista con Fox News que este nuevo centro de detención para migrantes ‘Deportation Depot’ estará ubicado al norte del estado.

"No solo estamos haciendo ‘Alligator Alcatraz’. Hemos abierto ahora el ‘Deportation Depot’ en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el ‘Panhandle Pokey’ (la cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida" Ron DeSantis, gobernador de Florida

El nuevo centro para migrantes, que está en una antigua cárcel en el condado de Baker al occidente de Jacksonville tiene una capacidad de hasta 2 miel personas y está “recibiendo” migrantes desde este viernes, indicó la oficina del gobernador al medio local Florida Phoenix.

El gobernador había anunciado desde mediados de agosto la apertura del ‘Deportation Depot’ e, incluso, el Partido Republicano de Florida vendió mercancía similar al logotipo de la cadena de productos del hogar Home Depot, empresa que se quejó y pidió retirarla por no estar asociada con el nuevo sitio.

Cabe recordar que la jueza Kathleen Williams había ordenado cerrar el Alligator Alcatraz en un lapso de 60 días.

Pero tras la decisión del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos ya se impidió que se cerrara el Alligator Alcatraz.

Pese a ello esta es una medida cautelar preliminar que es una orden temporal y se aplica hasta que un tribunal tome una decisión final.

Desde el pasado 3 de julio tanto Florida y ‘Alligator Alcatraz’ han sido controversiales en el trato y derechos humanos a los migrantes.

Con la política migratoria de la administración de Donald Trump, desde su entrada en enero de este 2025 a al mes de agosto llevan 61.226 detenidos, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).































