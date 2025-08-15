El cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, declaró que las condiciones para los mexicanos mejoraron en el Alligator Alcatraz, el centro de detención migratoria ubicado en Florida, Estados Unidos.

“Estamos observando cada vez que hay mejor trato, que están mejor organizados”, dijo el exgobernador de Chiapas en el marco de su cuarta visita al centro de Alligator Alcatraz.

A pesar de las declaraciones de Rutilio Escandón, algunos migrantes recluidos en el Alligator Alcatraz han descrito su estancia como una “pesadilla”, pues denuncian la falta de servicios básicos e incluso malos tratos por parte de custodios.

Rutilio Escandón asegura que “le hicieron mala fama” al Alligator Alcatraz; pide a familias mantener la calma (Captura de pantalla)

Rutilio Escandón asegura que “le hicieron mala fama” al Alligator Alcatraz

De acuerdo con declaraciones de Rutilio Escandón, al Alligator Alcatraz le hicieron "mala fama", no obstante, expresó su desacuerdo con que los migrantes sean recluidos en un centro rodeado de caimanes.

“Tienen el apoyo de sus autoridades, del gobierno del país que representa la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta es la cuarta visita, estamos observando cada vez que hay mejor trato, que están mejor organizados", sostuvo Rutilio Escandón.

Señaló que los reportes de la semana pasada arrojaron que en el Alligator Alcatraz habían 246 personas aseguradas. En contraste, actualmente se encuentran reclusos 122 migrantes.

Rutilio Escandón señaló que sus visitas tienen el objetivo de conocer su situación jurídica y en materia de derechos humanos, destacando que el fin es ver a los migrantes connacionales libres.

“Nuevamente visitamos a nuestros hermanos connacionales detenidos en Alligator Alcatraz, en Florida, para conocer su situación jurídica y en materia de derechos humanos. No vamos a descansar hasta verlos libres, tal y como es la instrucción de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum” Rutilio Escandón

Rutilio Escandón piden no tener miedo a familias de personas reclusas en el Alligator Alcatraz

“No tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención, que los mexicanos que nosotros estamos entrevistando están a buen resguardo porque no son delincuentes", dijo Rutilio Escandón sobre el Alligator Alcatraz.

“No estamos de acuerdo con estos lugares para las personas que solamente vienen a contribuir a esta gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica” Rutilio Escandón

En materia legal, cabe destacar que la a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encabeza la estrategia en Arizona, California, Florida y Texas, donde se mantienen videoconferencias con abogados, firmas legales y ONG.