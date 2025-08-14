El gobierno republicano de Florida, a cargo de Ron DeSantis, instalará una segunda cárcel para migrantes luego de considerar que ha sido un “éxito” la conocida como Alligator Alcatraz o Alcatraz de los Caimanes.

Esta nueva cárcel para migrantes instalada por Ron DeSantis fue anunciada este 14 de agosto y llevará por nombre Deportation Depot o Depósito de Deportación.

Se detalló que estará ubicada en el norte del estado de Florida, mientras que Alligator Alcatraz está ubicada en los pantanos Everglades al sur del estado.

Su ubicación será específicamente en la Correccional Baker, una prisión estatal a 69 kilómetros de Jacksonville.

Esta cárcel tendrá la capacidad para recibir a mil 300 personas y podría ampliarse hasta dos mil migrantes detenidos.

Florida prepara la cárcel Deportation Depot (AP)

Florida prepara nueva cárcel para migrantes y Kristi Noem reconoce colaboración de Ron DeSantis

Esta segunda cárcel estatal en apoyo al gobierno de Donald Trump busca apoyar en el objetivo de deportar más migrantes.

Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional, resaltó la colaboración con el estado de Florida y lo puso como ejemplo de trabajo conjunto con los estados.

De acuerdo con Ron DeSantis, este proyecto será económico porque ya hay una prisión preexistente y solo tendrá que invertir seis millones de dólares en total.

De acuerdo con el gobernador, la cárcel estatal no se esta usando al cien por ciento actualmente y es un sitio “listo para usar”.

Únicamente deberían esperar de dos a tres semanas para comenzar a operar.

Así es la Alligator Alcatraz (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / AFP)

Ron DeSantis promete que “mismos servicios” en cárcel Deportation Depot como en Alligator Alcatraz

Ron DeSantis prometió que esta segunda cárcel Deportation Depot va a tener los mismos “servicios” que Alligator Alcatraz, no obstante, los detenidos y organizaciones civiles han descrito condiciones deplorables.

Entre las condiciones deplorables señalan que están encerrados en “ jaulas ”, incomunicados, no tienen agua potable, no se pueden bañar, ello sumado al intenso calor de la zona.

El caso más visible de los mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz ha sido el de los hermanos Carlos Martín González y Alejandro González los últimos días de julio de 2025.

Ambos fueron detenidos en una revisión de tránsito y descubrieron que tenían multas, que uno de ellos, Carlos Martín González, supuestamente se había quedado más días de los permitidos en el país y el otro, Alejandro González, trabajaba ilegalmente.

La situación fue negada pues el visitante tenía permiso para estar en Estados Unidos hasta agosto y el que trabajaba ahí estaba casado con una ciudadana estadounidense.