Carlos Martín González y su hermano agradecieron al gobierno de México tras liberarlos de la pesadilla de Alligator Alcatraz.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió con Carlos Martín González y su hermano Oscar, así como el padre de los hermanos.

En esta reunión los hermanos González narraron su experiencia en Alligator Alcatraz y aprovecharon para agradecer al Gobierno de México el apoyo consular que recibieron.

Asimismo, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, señaló en redes sociales que el testimonio de Carlos Martín González y su hermano será de utilidad para fortalecer la asistencia consular y legal que ofrecen a los mexicanos detenidos en Everglades.

Mientras que los hermanos González lograron regresar México con su visa y sin cargos ante el gobierno americano.

Alligator Alcatraz: Aún hay 81 mexicanos detenidos

De acuerdo con información brindada por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la prisión de Alligator Alcatraz aún hay 81 mexicanos detenidos.

Estos 81 mexicanos ya fueron entrevistados por el Consulado de México en Miami para conocer su situación.

Aunque la presidenta de México, señaló que no están de acuerdo con este tipo de detenciones, sin embargo no han tenido reportes de que en este lugar haya violaciones a los derechos humanos.

En cuanto a los mexicanos detenidos se informó que se brinda apoyo jurídico a quienes deseen acelerar su deportación a México, así como asistencia a quienes opten por llevar un juicio en Estados Unidos antes de su repatriación.

También la presidenta explicó que en algunos casos, las personas detenidas son trasladadas posteriormente a centros de reclusión federales antes de ser deportadas, siempre que no exista un proceso judicial en curso.

Alligator Alcatraz está ubicada en Miami entre los condados de Miami-Dade y Collier, y el lugar se encuentra rodeado de caimanes.