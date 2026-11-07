Tras la victoria del partido demócrata en Texas, el alcalde de Houston, John Whitmire, ordenó limitar la cooperación que la ciudad mantiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Cambiaremos nuestra política con respecto al contacto con ICE. John Whitmire. Alcalde de Houston

Así lo señaló en conferencia de prensa este 6 de noviembre, en la que resaltó que en adelante se cambiarán las reglas al reducir el trabajo coordinado de policías locales con el ICE.

El anuncio se dio tras la derrota del gobernador republicano, Greg Abbott, quien previamente había presionado al alcalde de Houston para colaborar en las acciones contra los migrantes.

ICE (Yazmín Betancourt/sdpnoticias)

Policía de Houston limitará colaboración con el ICE

La policía de Houston limitará su colaboración con el ICE en las acciones migratorias, debido a que el alcalde de la ciudad John Whitmire ordenó acortar los trabajos coordinados.

Al respecto, el mandatario local explicó que los cambios a las reglas contemplan que la colaboración será necesaria solo cuando una persona sea arrestada por un delito que amerite cárcel.

Por ello, dijo que en adelante, los policías locales dejarán de establecer contacto con los agentes de inmigración en encuentros rutinarios como controles de tráfico, como ocurría hasta el momento.

En torno las razones detrás de los cambios a las reglas, el alcalde de Houston explicó que se busca “reducir el miedo y la ansiedad” que se desató debido a las redadas del ICE.

Sin embargo, reconoció que la orden puede traer riesgos y está dispuesto a asumirlos, pues aún quedan poco más de 2 meses de la administración republicana en el estado de Texas.

Victoria demócrata en Houston impulsó cambios en cooperación con ICE

Cabe destacar que la orden del alcalde de Houston que limitará la cooperación de la policía local con el ICE se dio a unos días de la contundente victoria demócrata en Texas.

El antecedente es de gran importancia debido a que en abril, el gobernador Greg Abbott amenazó con retirar 110 millones de dólares en subvenciones federales para la seguridad pública de Houston.

La advertencia obligaba a la ciudad de Houston a cooperar en los operativos contra los migrantes, por lo que las acciones coordinadas se endurecieron a los largo de varios meses.

Sin embargo, tras la victoria demócrata en los comicios del pasado 3 de noviembre, el panorama político cambió drásticamente para el estado de Texas y sus actuales políticas migratorias.

En especial porque el alcalde de Houston podrá retomar la ordenanza municipal que limita la cooperación policial desafiando abiertamente las políticas del gobernador republicano saliente.