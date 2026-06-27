Donald Trump nominó el sábado 27 de junio a Lance Schroyer, un ex oficial de policía con 29 años de experiencia, como nuevo líder del ICE.

Me complace anunciar que he nominado a Lance Schroyer como nuestro próximo Director de ICE.

En su mensaje, Trump llamó al Senado a confirmar a Lance Schroyer de inmediato, calificándolo como un patriota y pieza clave contra migrantes ilegales.

El nombramiento llega en un momento complejo para el ICE, corporación que enfrenta críticas por sus operativos y señalamientos de abuso de autoridad.

Lance Schroyer (Especial)

¿Quién es Lance Schroyer?

Lance Schroyer es un ex policía que cuenta con más de 29 años de experiencia en las fuerzas del orden en Oklahoma, así como con una formación de marine de los Estados Unidos.

Antes de su nominación, se desempeñaba como asesor principal del secretario de Seguridad, Markwayne Mullin, papel en el que coordinó algunos operativos migratorios.

Igualmente ha estado supervisando las colaboraciones con autoridades estatales y locales mediante el programa 287 (g) que permite a policías tomar funciones de agentes migratorios.

¿Cuántos años tiene Lance Schroyer?

Aunque la fecha de nacimiento de Lance Schroyer no es pública, se estima que, con sus 29 años de experiencia, su edad podría superar los 50 años.

¿Quién es la esposa de Lance Schroyer?

No hay información pública confirmada sobre la esposa de Lance Schroyer.

ICE (Ellen Schmidt / AP)

¿Quiénes son los hijos de Lance Schroyer?

Al igual que el caso anterior, no se dispone de información sobre los hijos de Lance Schroyer.

¿Qué estudió Lance Schroyer?

Lance Schroyer no cuenta con estudios universitarios, pues su formación es predominantemente militar y policial.

Como veterano de los marines de los Estados Unidos, cuenta con una trayectoria en adiestramiento militar.

¿En qué ha trabajado Lance Schroyer?

Lance Schroyer se ha desempeñado como:

Policía estatal de Oklahoma (Policía estatal de Oklahoma)

Mayor del Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma

En ese último puesto, contuvo:

Disturbios civiles

Evaluación de amenazas

Respuesta rápida

Lance Schroyer (Especial)

Donald Trump designa a Lance Schroyer como líder del ICE

En su perfil de Truth Social, el presidente Donald Trump destacó la experiencia de Lance Schroyer en Oklahoma, estado en el que ganó los 77 condados en 2016, 2020 y 2024.

Además, lo reconoció como un "patriota" que cuenta con experiencia “encerrando lo peor de lo peor, incluyendo liderar alianzas de 287g para las fuerzas del orden con ICE”.

Es importante destacar que Lance Schroyer tiene lo necesario para detener y deportar a criminales inmigrantes ilegales, incluidos asesinos, violadores y narcotraficantes, a un ritmo nunca antes visto Donald Trump

Donald Trump también señaló que su administración tiene la tasa de arrestos diarios más alta por ICE, por lo que el nombramiento de Schroyer será clave para fortalecer la institución.