En exclusiva por Nintendo Direct, se estrenó el primer tráiler de The Super Mario Galaxy que sorprendió a los fans con Bowser Jr. protagonizándolo.

Pues en esta ocasión, Bowser Jr. será el antagonista que se enfrentará al famoso fontanero del videojuego Mario Bros con el objetivo de salvar a su padre.

Pero no solo Bowser Jr. llama la atención en este el primer tráiler de The Super Mario Galaxy, pues también tendremos a la princesa Rosetta en acción.

¿Cuándo se estrena la película The Super Mario Galaxy con Bowser Jr. y la princesa Rosetta?

La película The Super Mario Galaxy con Bowser Jr. y la princesa Rosetta ya tiene fecha precisa en todos los cines del mundo para 2026.

Por lo que será el próximo 3 de abril de 2026 cuando llegue a cines The Super Mario Galaxy bajo la colaboración de Nintendo e Illumination.

¿Qué actores darán voz a Bowser Jr. y la princesa Rosetta en la película The Super Mario Galaxy?

No solo Nintendo e Illumination sorprendieron con el estrenó del primer tráiler de The Super Mario Galaxy, sino también al revelar a los actores que se unen al elenco de voces para dar vida a Bowser Jr. y la princesa Rosetta.

Con ello, la voz de Bowser Jr. en The Super Mario Galaxy será interpretada por el actor Bennie Safdie de 39 años de edad.

Mientras que el papel de la princesa Rosetta será interpretado por la ganadora del Oscar, Brie Larson de 36 años de edad.

Brie Larson (AP)

Asimismo, los actores que regresan para dar voz a los personajes en The Super Mario Galaxy son:

Chris Pratt de 46 años de edad, como Mario

Anya Taylor-Joy de 29 años de edad, como Peach

Jack Black de 56 años de edad, como Bowser

Charlie Day de 49 años de edad, como Luigi