Como cada año, PlayStation dio a conocer la fecha de su State of Play de inicios de verano, con la sorpresa de que darán detalles del esperado Marvel’s Wolverine.

Además de Marvel’s Wolverine, en el State of Play de PlayStation se revelarán más noticias acerca de los juegos que llegarán próximamente al PS5.

Fecha del State of Play de PlayStation con Marvel’s Wolverine

El State of Play de PlayStation donde veremos a Marvel’s Wolverine, se llevará a cabo el próximo martes 2 de junio de 2026, a las 3:00 p.m.

State of Play de PlayStation (Sony)

De acuerdo con la información oficial de PlayStation, el State of Play con Marvel’s Wolverine tendrá una duración de una hora, donde se hablará tanto de este juego, como de otros no mencionados.

Se trata de uno de los State of Play más largos que ha lanzado PlayStation en toda su historia, pues por lo general estas transmisiones duran entre 30 y 45 minutos.

Hay que señalar que no se trata de un Showcase, pues podría confundirse por la duración de la transmisión. Ese es otro formato más “tradicional”, aquí se darán los anuncios de forma rápida y si ahondar tanto en los mismos.

Con la excepción del mencionado Marvel’s Wolverine, que será la estrella de toda la transmisión.

State of Play de PlayStation podría mostrar la fecha de lanzamiento de Marvel’s Wolverine

Más allá del gameplay y las cinemáticas que se puedan mostrar, lo interesante del State of Play de PlayStation es si revelan la fecha de lanzamiento de Marvel’s Wolverine.

Se sabe que Marvel’s Wolverine saldrá en 2026, pero no se tienen detalles de día o mes en que estará disponible, de ahí que todos los fans esperan que la fecha de lanzamiento se dé a conocer en el State of Play de PlayStation.

Además de que los otros juegos que se presentarán podrían ser una sorpresa para los usuarios de PS5, quienes están ansiosos de nuevos anuncios para su plataforma.

Habrá que esperar unas semanas para ver qué es lo que nos ofrece PlayStation en su presentación de este año.