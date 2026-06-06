Como cada año se llevó a cabo el Summer Game Fest 2026, el cual nos dejó varios anuncios importantes de la industria del videojuego para los siguientes meses.

Entre otras cosas, el Summer Game Fest 2026 no presentó Final Fantasy VII: Revelation, Resident Evil: Veronica, y un nuevo juego de Las Tortugas Ninja.

Reisdent Evil: Veronica en el Summer Game Fest 2026

Luego de muchos rumores, por fin vimos el primer tráiler de Resident Evil: Veronica en el Summer Game Fest 2026; además de que anunció su lanzamiento para 2027.

Alien Isolation en el Summer Game Fest 2026

Una sorpresa fue ver Alien Isolation en el Summer Game Fest 2026; luego de varios años SEGA y Creative Assembly trajeron de regreso la franquicia. No hay fecha de estreno

Stranger Than Heaven en el Summer Game Fest 2026

Otro de SEGA fue el nuevo tráiler de Stranger Than Heaven en el Summer Game Fest 2026, el cual reveló la aparición de Tupac como personaje. Estará disponible el 15 de enero de 2027.

Teenage Mutant Ninja: The Last Ronin en el Summer Game Fest 2026

Paramount se suma al mundo de los videojuegos con Teenage Mutant Ninja: The Last Ronin en el Summer Game Fest 2026, desarrollado por Platinum Games. No hay fecha de lanzamiento.

Gundam Rogue Orbit en el Summer Game Fest 2026

Parece que con Gundam Rogue Orbit en el Summer Game Fest 2026, Bandai-Namco le quiere dar un toque narrativo serio a la franquicia. Estará disponible en 2027

Control Resonant en el Summer Game Fest 2026

Tuvimos un tráiler de Control Resonant en el Summer Game Fest 2026, luego de su presentación original, el muestra más de su historia y escenarios. Estará disponible el 24 de septiembre.

Fortnite en el Summer Game Fest 2026

No podía faltar Fortnite en el Summer Game Fest 2026, con el tráiler de su nueva temporada, la cual estará disponible en las próximas semanas.

Virtua Fighter Crossroads en el Summer Game Fest 2026

SEGA no paró de anuncios con Virtua Fighter Crossroads en el Summer Game Fest 2026, la nueva entrega de su conocida franquicia de peleas. Estará disponible en 2027.

Lords of the Fallen II en el Summer Game Fest 2026

Otro que se mostró fue Lords of the Fallen II en el Summer Game Fest 2026, anunciando que estará en PS5, Xbox y PC a finales de 2026.

The Blood of the Dawnwalker en el Summer Game Fest 2026

Tuvimos más del misterioso The Blood of the Dawnwalker en el Summer Game Fest 2026, con un tráiler cinemático y de gameplay. Estará disponible el 3 de septiembre.

Monster Hunter Wilds: Ascendance en el Summer Game Fest 2026

Monster Hunter Wilds: Ascendance en el Summer Game Fest 2026 será la expansión del popular juego de cacería. Estará disponible en 2027.

Sword of Legends en el Summer Game Fest 2026

Otra sorpresa fue Sword of Legends en el Summer Game Fest 2026, un juego de acción y RPG con toques de fantasía oscura. No hay fecha de estreno.

Hot Wheels Infinite Rush en el Summer Game Fest 2026

Para los amantes de las carreras arcade tenemos Hot Wheels Infinite Rush en el Summer Game Fest 2026, una nueva entrega de los juguetes de Mattel. Estará disponible el 24 de septiembre.

Sonic Racing: CrossWorlds en el Summer Game Fest 2026

Otro que tuvo un nuevo tráiler fue Sonic Racing: CrossWorlds en el Summer Game Fest 2026, mostrando todas el contenido nuevo para el juego.

AION 2 en el Summer Game Fest 2026

AION 2 en el Summer Game Fest 2026 mostró un tráiler de lo que será este nuevo MMORPG que llegará a PC en septiembre de 2026.

Street Fighter VI en el Summer Game Fest 2026

Capcom tuvo un último anuncio con Street Fighter VI en el Summer Game Fest 2026, presentando a los personajes de su Año 4.

Final Fantasy VII: Revelation en el Summer Game Fest 2026

El gran anuncio para cerrar fue Final Fantasy VII: Revelation en el Summer Game Fest 2026, la esperada tercera parte del remake que llegará en primavera de 2027.