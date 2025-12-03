Octopath Traveler 0 llega para mantener el prestigio de esta saga de Square-Enix como uno de los pilares modernos del JRPG gracias a su estilo HD-2D, su sistema de combate estratégico y su énfasis en narrativas múltiples.

Con Octopath Traveler 0, la desarrolladora apuesta por una precuela que no solo amplía la mitología de Orsterra, sino que introduce mecánicas que buscan dar frescura a la fórmula.

Aquí te presentamos nuestra reseña de 5 puntos del juego:

Octopath Traveler 0 cuenta con una narrativa novedosa para la franquicia El sistema de combate de Octopath Traveler 0 es muy divertido Octopath Traveler 0 cuenta con elementos extra que lo hacen interesante El apartado técnico de Octopath Traveler 0 es excelente Octopath Traveler 0 tiene algunos problemas menores que mencionar

Octopath Traveler 0 cuenta con una narrativa novedosa para la franquicia

Algo curioso es que Octopath Traveler 0 cuenta con una narrativa novedosa para la franquicia, aunque muchos la vean como un desarrollo tradicional, en realidad es algo nuevo para esta saga.

A diferencia de los dos títulos anteriores, nos situamos antes de los eventos del primer juego, en un mundo devastado que necesita ser reconstruido.

El jugador encarna a un protagonista creado desde cero, lo que marca un cambio radical respecto a los ocho héroes predefinidos de las entregas anteriores.

Esta decisión abre la puerta a una narrativa más abierta, donde las elecciones del jugador determinan el rumbo de Orsterra. Pues luego de un prólogo, se tiene la oportunidad de elegir cómo abordar la historia.

Lo cual hace que el juego mantenga esa “libertad” y trama “entrelazada” de las anteriores entregas, sin perder la linealidad de una historia tradicional.

Octopath Traveler 0 (Square-Enix)

El sistema de combate de Octopath Traveler 0 es muy divertido

Como ha sido una tradición de la franquicia, el sistema de combate de Octopath Traveler 0 es muy divertido, siendo uno de sus puntos más fuertes.

El combate mantiene el clásico esquema por turnos con el sistema Break & Boost, que consiste en identificar las debilidades del enemigo para romper su defensa y aprovechar turnos potenciados.

Pero al mismo tiempo se añaden nuevas cosas, como es el caso del reclutamiento, donde contaremos con hasta 30 personajes a escoger, cada uno con su propia historia; además de aumentar nuestro equipo a 8 guerreros en pantalla.

En una especie de formaciones defensivas y ofensivas, que le añaden bastante al momento de los combates.

Asimismo, cada aliado tiene habilidades sociales y niveles de afinidad que influyen en diálogos, recompensas y dinámicas de grupo. De igual manera la reputación de nuestro avatar impacta directamente en el desempeño global de la obra.

Así, este enfoque amplía la estrategia, ya que el jugador no solo debe pensar en la composición del equipo, sino también en cómo gestionar relaciones y recursos comunitarios.

Octopath Traveler 0 (Square-Enix)

Octopath Traveler 0 cuenta con elementos extra que lo hacen interesante

Si bien el sistema de combate es relevante, también lo es lo que hay detrás, pues Octopath Traveler 0 cuenta con elementos extra que lo hacen interesante.

Uno de estos es la reconstrucción de tu pueblo, que funciona como eje central de la trama; en ese sentido atraer habitantes, levantar edificios y fortalecer comunidades se convierte en parte del progreso narrativo.

Esto conecta la historia personal del protagonista con la dimensión social del mundo; pero también impacta en el gameplay, pues mientras más crezca tu pueblo, recibirás recompensas que te servirán en tu aventura.

Tampoco podemos olvidar las interacciones con los NPC, las cuales sirven para recibir pistas en las misiones secundarias y principales, hacer que te den objetos importantes o simplemente para retarlos a un combate.

Todo esto le añade mucha vida a la obra, más allá de hacer la campaña principal y juntar la experiencia necesaria para subir de nivel.

Octopath Traveler 0 (Square-Enix)

El apartado técnico de Octopath Traveler 0 es excelente

Otra cosa a mencionar es que el apartado técnico de Octopath Traveler 0 es excelente, algo que ya es un clásico en esta saga de Square-Enix.

El sello de identidad de la saga, el HD-2D, regresa con más ambición. Sprites retro conviven con escenarios tridimensionales iluminados con técnicas modernas de sombreado y partículas.

La dirección artística busca transmitir un mundo en reconstrucción, con aldeas en ruinas, puertos renaciendo, mares abiertos. La estética combina nostalgia con épica, reforzando la sensación de estar en los orígenes de Orsterra.

Por su parte, la música acompaña esta idea de esperanza, con temas que alternan entre la melancolía de un mundo destruido y la energía de la aventura.

Haciendo que la estética en general del juego se sienta importante, tanto el lo visual, como en los sonoro.

Octopath Traveler 0 (Square-Enix)

Octopath Traveler 0 tiene algunos problemas menores que mencionar

Si bien el juego es prácticamente redondo en todos sus apartados, Octopath Traveler 0 tiene algunos problemas menores que mencionar, empezando por la localización.

El juego no cuenta ni con voces ni con subtítulos en español, lo cual puede molestar a más de una persona, tomando en cuenta que la localización a nuestro idioma ya es casi un estándar en todos los lanzamientos.

Esto podría dificultar la experiencia de juego en personas que no manejen muy bien el inglés, claro que si tú no tienes problemas con el idioma esto se puede pasar por alto.

También hay que mencionar que mantiene todo el estilo de los RPG clásicos; es decir, cuenta con los no tan queridos combates aleatorios y no es posible desactivarlos.

Fuera de estos dos puntos, no encontramos más inconvenientes en la obra; aún así son cosas a tomar en cuenta.

Octopath Traveler 0 (Square-Enix)

¿Vale la pena Octopath Traveler 0?

Octopath Traveler 0 no es simplemente una precuela, es un intento de reinventar la saga sin perder su esencia.

La combinación de combate estratégico, narrativa abierta, construcción social y exploración hacen de Octopath Traveler 0 una propuesta ambiciosa.

Pues Square-Enix busca que Orsterra no solo sea un escenario, sino un mundo vivo que el jugador ayude a reconstruir; un mundo que ya es un personaje por sí mismo.

Si bien hay algunos problemas menores, sin duda es una obra que vale la pena probar en este final de año, principalmente ahora que vienen los días de descanso.