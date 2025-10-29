Square-Enix llega con uno de los proyectos más esperados por los fans del JRPG clásico Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Un título que no solo revive los dos primeros juegos de la franquicia.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake reimagina las obras con una estética moderna, mejoras de calidad de vida y una narrativa cohesionada que conecta directamente con Dragon Quest III.

Aquí te dejamos nuestra clásica reseña de 5 puntos:

Dragon Quest I & II HD-2D Remake tiene una estética hermosa La narrativa de Dragon Quest I & II HD-2D Remake se siente más coherente El gameplay de Dragon Quest I & II HD-2D Remake fue retocado Dragon Quest I & II HD-2D Remake cuenta con una buena localización Algunas mejoras de calidad de vida están ausentes en Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Dragon Quest I & II HD-2D Remake tiene una estética hermosa

Lo primero que salta a la vista es que Dragon Quest I & II HD-2D Remake tiene una estética hermosa, como todos los títulos de Square-Enix con este estilo.

El estilo HD-2D del juego combina pixel art tradicional con efectos modernos de iluminación, sombras dinámicas y profundidad de campo.

En este remake, los entornos cobran vida con detalles que antes eran imposibles en los sistemas originales; bosques con niebla volumétrica, castillos con reflejos en el suelo, y mazmorras que juegan con la perspectiva para generar tensión.

Además, cada personaje conserva su diseño clásico, pero ahora animado con expresividad y fluidez. Los enemigos se presentan con animaciones sutiles que los hacen más intimidantes y memorables.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square-Enix)

La narrativa de Dragon Quest I & II HD-2D Remake se siente más coherente

Si bien la trama como tal no cambió, podemos decir que la narrativa de Dragon Quest I & II HD-2D Remake se siente más coherente, gracias a que tienes los dos juegos en una sola entrega.

Este remake une Dragon Quest I y II en una sola experiencia narrativa, permitiendo transiciones suaves entre ambos títulos y reforzando la conexión con Dragon Quest III.

La historia comienza con el legendario héroe descendiente de Erdrick enfrentando al malvado Draconarius, y continúa generaciones después con los descendientes reales luchando contra una nueva amenaza que busca sumir al mundo en la oscuridad.

La narrativa se ha expandido con diálogos adicionales, escenas cinemáticas en HD-2D y una mejor contextualización de los eventos.

Ahora se exploran temas como el legado, la responsabilidad intergeneracional y el sacrificio, todo sin perder el tono aventurero y esperanzador que caracteriza a la saga.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square-Enix)

El gameplay de Dragon Quest I & II HD-2D Remake fue retocado

Si bien los juegos se mantienen como una experiencia clásica de RPG por turnos, basado en una progresión por niveles, el gameplay de Dragon Quest I & II HD-2D Remake fue retocado.

Square Enix ha implementado múltiples mejoras de calidad de vida sin alterar la esencia clásica:

Minimapa dinámico y sistema de marcadores para facilitar la exploración.

Registro de misiones y bitácora de personajes para seguir la historia con claridad.

Sistema de combate por turnos con animaciones más ágiles y opciones tácticas como cambio de formación y habilidades.

Dificultad ajustable, permitiendo tanto una experiencia fiel al original como una más accesible para nuevos jugadores.

Además, se han añadido nuevas mazmorras opcionales, enemigos inéditos y objetos que expanden la estrategia.

Esto da como resultado una combinación de tradición con modernidad que hacen que el juego se disfrutable en su mayoría.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square-Enix)

Dragon Quest I & II HD-2D Remake cuenta con una buena localización

Otra cosa que hay que mencionar es que Dragon Quest I & II HD-2D Remake cuenta con una buena localización para América Latina.

Por primera vez, Dragon Quest I & II llega con localización oficial al español latino, lo que representa un avance significativo para la comunidad hispanohablante.

Los textos han sido adaptados con cuidado, respetando el tono medieval y épico, pero con giros lingüísticos que conectan con el público latino.

También se incluyen opciones de accesibilidad como texto ampliado, contraste ajustable y compatibilidad con controles adaptativos, lo que refuerza el compromiso de Square Enix con la inclusión.

Aunque las voces solo están en inglés y japonés, el tener textos y subtítulos para nuestra región le da un extra interesante.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square-Enix)

Algunas mejoras de calidad de vida están ausentes en Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Si bien el juego ha sido actualizado en su mayoría, sorprende que algunas mejoras de calidad de vida están ausentes en Dragon Quest I & II HD-2D Remake , mismas que hemos visto en otros juegos de Square-Enix.

Cosas como omitir los combates aleatorios, aumentar la velocidad en la exploración o los modos de aumento de nivel instantáneo no se encuentran en el título.

Esto ni afecta en nada la calidad de la obra en general; no obstante sorprende que en esta ocasión Square-Enix haya pasado de largo con estas opciones.

Principalmente la omisión de combates aleatorios, los cuales llegan a ser muy molestos para cierto tipo de jugadores.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square-Enix)

¿Vale la pena Dragon Quest I & II HD-2D Remake?

Dragon Quest I & II HD-2D Remake es uno de los mejores RPG que probarás este año, más si nunca pudiste jugar los títulos originales de la saga.

Si bien no se aleja de la tradición de la obra de Square-Enix, Dragon Quest I & II HD-2D Remake hace los retoques necesarios para que la experiencia se sienta acorde a la actualidad.

Si bien para muchos faltaran cosas como el saltarse los combates aleatorios o tener nivel 99 desde el inicio, no es algo que sea una huella en este par de títulos.

Ya sea que seas fan de los RPG clásicos, o nunca has probado un Dragon Quest, esta es una buena oportunidad para hacerlo.