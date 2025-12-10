Tras una larga espera, Metroid Prime 4: Beyond marca el regreso de Samus Aran a la primera persona, ahora en el Nintendo Switch 2, con la saga que redefinió la exploración y atmósfera en 3D.

Si bien Metroid Prime 4: Beyond cumple con ser un digno sucesor de la trilogía de Game Cube, en algunos aspectos se queda un poco corto, comparado con la expectativa generada a su alrededor.

Te damos todos los detalles en nuestra tradicional reseña de 5 puntos:

Metroid Prime 4: Beyond cuenta con una historia funcional

LMetroid Prime 4: Beyond cuenta con una historia funcional, la cual trata de retomar la historia que se dejó pendiente hace 18 años.

La narrativa continúa después de Corruption. Samus enfrenta una amenaza directa contra la Federación Galáctica liderada por Sylux, un antagonista que había sido insinuado en entregas previas.

Así la historia es básicamente ayudar a Samus a superar todos los obstáculos que el villano le pone enfrente, con el fin de evitar que sus planes se concreten y, entre otras cosas, termine con la Federación.

Como mencionamos, se apostó más por una trama funcional más que otra cosa; aunque esta sirve muy bien para introducir nuevos escenarios y personajes a la mitología de la franquicia.

Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo)

La atmosfera de Metroid Prime 4: Beyond es el corazón del juego

Aunque la narrativa no está del todo inspirada, la atmósfera de Metroid Prime 4: Beyond es el corazón del juego, tal y como lo ha sido en otras entregas de la saga.

Retro Studios optó por mantener la tensión ambiental de la trilogía original, con pasillos oscuros, criaturas acechando y música minimalista que refuerza la sensación de aislamiento.

Esto impacta también en parte del gameplay, al tener de regreso el visor de escaneo que permite reconstruir la narrativa ambiental, dando a conocer más de los nuevos entornos que visitamos.

Lo que da como resultado un apartado artístico bastante inspirado, que no solo busca agradar a los sentidos, también impactar en la experiencia interactiva de juego.

Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo)

El gameplay añade cosas interesantes en Metroid Prime 4: Beyond

Como uno podría esperar, luego que han pasado casi dos décadas desde la última entrega, el gameplay añade cosas interesantes en Metroid Prime 4: Beyond, tanto para veteranos, como nuevos jugadores.

De entrada el núcleo se mantiene fiel con exploración en primera persona, combate con armamento variado, y un fuerte énfasis en la exploración.

Pues cada nuevo poder desbloquea rutas previamente inaccesibles, reforzando la sensación de descubrimiento, algo importante en esta saga.

Además se introducen elementos de mundo semiabierto y un diseño vertical, con áreas interconectadas que permiten mayor libertad, sin llegar al extremo de abrumar al jugador

Sin olvidar que se añade la opción de usar los JoyCon como si fueran mouse, emulando los FPS de PC, lo cual le suma precisión al control al momento de jugar.

Aunque la sensación en un inicio se siente un tanto antinatural, basta pasar un rato con el juego para acostumbrarte. Claro que necesitas una superficie estable para usar este estilo de control.

Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo)

El apartado técnico de Metroid Prime 4: Beyond es excelente

Algo que fue muy criticado en los tráilers fueron los gráficos del juego, bueno podemos decir que el apartado técnico de Metroid Prime 4: Beyond es excelente, aunque debes de tomar en cuenta que jugamos en Nintendo Switch 2.

Aclarado esto, el juego aprovecha la potencia de Switch 2 para ofrecer texturas más detalladas y efectos de iluminación avanzados.

Todos los escenarios, personajes, efectos y demás se ven hermosos en general; además el rendimiento es excelente, pues toda la acción es fluida y no experimentamos caídas de cuadros por segundo.

Esto sin importar los elementos que se despliegan en pantalla, sobretodo en los combates donde todo se llena de enemigos, explosiones y destellos.

No sabemos si esto sea igual en la versión de Nintendo Switch, o debido a la arquitectura de la consola, el desempeño del juego se vea comprometido.

Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo)

Metroid Prime 4: Beyond tiene algunos inconvenientes a tomar en cuenta

Como todo, el título no es perfecto, Metroid Prime 4: Beyond tiene algunos inconvenientes a tomar en cuenta; si bien no afectan a la obra en general, si es necesario mencionarlos.

Para empezar está el hecho de que la narrativa es el punto débil, no solo por la mencionada historia no tan elaborada; también porque no hay un desarrollo de personajes como tal, quedando todos unidimensionales.

Además aunque se trata de que el jugador use todas las nuevas mecánicas del juego, algunas de estas no son tan relevantes y su aplicación durante el título parece más forzado que orgánico dentro del desarrollo de la obra.

Sin olvidar que esta aplicación del mundo semi abierto podría molestar a más de un purista, pues se hace a un lado el diseño clásico, que aunque era más lineal, le daba una mayor precisión a la obra en general.

Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo)

¿Vale la pena Metroid Prime 4: Beyond?

Metroid Prime 4: Beyond es un título que honra el legado de la saga, ofreciendo una experiencia intensa y nostálgica.

Con un muy buen diseño en general, opciones de gameplay interesantes y apartado artístico que destaca, principalmente en la versión de Nintendo Switch 2.

Claro, toma en cuenta que Metroid Prime 4: Beyond no es la obra maestra definitiva que indicaba la expectativa; pero eso no le quita todos los méritos al título, siendo uno de los más interesantes de este fin de año.

Es un regreso digno que reaviva la franquicia y abre la puerta a futuras entregas con mayor ambición narrativa y técnica.