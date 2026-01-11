Nintendo presentó el nuevo tráiler de Mario Tennis Fever, su nuevo juego deportivo, donde dan todos los detalles alrededor del título.

Destacando que no habrá que esperar mucho por Mario Tennis Fever, pues llegará muy pronto a Nintendo Switch 2 con varias novedades.

Fecha de lanzamiento de Mario Tennis Fever

De acuerdo con el tráiler de anuncio, Mario Tennis Fever tendrá una fecha de lanzamiento en todo el mundo en Nintendo Switch 2 para el 12 de febrero de 2026.

Si bien la saga de tenis de Mario no es tan popular como la de carreras, tiene sus seguidores, quienes han disfrutado esta versión del deporte presentada por Nintendo.

La cual viene más completa con la adición de nuevas canchas, raquetas con poderes especiales y modos de juego, tanto online como para un solo jugador.

Siendo en la opinión de muchas personas, como el Mario Tennis más completo hasta la fecha, y el que promete ser el más divertido de todos.

Personajes de Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever contará con un total de 38 personajes, siendo la lista más grande dentro de esta saga, además todos estarán relacionados al universo del fontanero:

  1. Mario
  2. Luigi
  3. Peach
  4. Daisy
  5. Yoshi
  6. Bowser
  7. Wario
  8. Waluigi
  9. Donkey Kong
  10. Rosalina
  11. Pauline
  12. Goomba
  13. Nabbit
  14. Planta Piraña
  15. Dry Bones
  16. Bowser Jr.
  17. Baby Mario
  18. Baby Luigi
  19. Baby Wario
  20. Baby Waluigi
  21. Toad
  22. Toadette
  23. Luma
  24. Boo
  25. Shy Guy
  26. Koopa
  27. Kamek
  28. Birdo
  29. Diddy Kong
  30. Chain Chomp
  31. Paratroopa
  32. Floruga
  33. Morton Koopa
  34. Dry Bowser
  35. Baby Peach
  36. Blooper
  37. Pepito Piraña
  38. Wart

Precio del nuevo Mario Tennis Fever en México

De acuerdo con el portal oficial de Nintendo en México, el precio de Mario Tennis Fever será de mil 599 pesos en su versión digital.

No hay detalles del precio de Mario Tennis Fever en la versión física para Nintendo Switch 2, aunque se espera que ronde la misma cifra.

Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever (Nintendo)