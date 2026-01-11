Nintendo presentó el nuevo tráiler de Mario Tennis Fever, su nuevo juego deportivo, donde dan todos los detalles alrededor del título.

Destacando que no habrá que esperar mucho por Mario Tennis Fever, pues llegará muy pronto a Nintendo Switch 2 con varias novedades.

Fecha de lanzamiento de Mario Tennis Fever

De acuerdo con el tráiler de anuncio, Mario Tennis Fever tendrá una fecha de lanzamiento en todo el mundo en Nintendo Switch 2 para el 12 de febrero de 2026.

Si bien la saga de tenis de Mario no es tan popular como la de carreras, tiene sus seguidores, quienes han disfrutado esta versión del deporte presentada por Nintendo.

La cual viene más completa con la adición de nuevas canchas, raquetas con poderes especiales y modos de juego, tanto online como para un solo jugador.

Siendo en la opinión de muchas personas, como el Mario Tennis más completo hasta la fecha, y el que promete ser el más divertido de todos.

Personajes de Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever contará con un total de 38 personajes, siendo la lista más grande dentro de esta saga, además todos estarán relacionados al universo del fontanero:

Mario Luigi Peach Daisy Yoshi Bowser Wario Waluigi Donkey Kong Rosalina Pauline Goomba Nabbit Planta Piraña Dry Bones Bowser Jr. Baby Mario Baby Luigi Baby Wario Baby Waluigi Toad Toadette Luma Boo Shy Guy Koopa Kamek Birdo Diddy Kong Chain Chomp Paratroopa Floruga Morton Koopa Dry Bowser Baby Peach Blooper Pepito Piraña Wart

Precio del nuevo Mario Tennis Fever en México

De acuerdo con el portal oficial de Nintendo en México, el precio de Mario Tennis Fever será de mil 599 pesos en su versión digital.

No hay detalles del precio de Mario Tennis Fever en la versión física para Nintendo Switch 2, aunque se espera que ronde la misma cifra.