Metroid Prime 4: Beyond es el juego más esperado de finales de 2025, y uno de los más anticipados de Nintendo desde hace ya varios años.

Luego de que se reiniciara el desarrollo de Metroid Prime 4: Beyond, por fin pudimos jugar un pequeño demo del juego de Nintendo, así que traemos nuestras primeras impresiones.

Estos son 3 puntos que vimos en el demo de Metroid Prime 4: Beyond:

Metroid Prime 4: Beyond utilizará toda la potencia del Nintendo Switch 2 Metroid Prime 4: Beyond hará uso de una gran cantidad de mecánicas Hay un pequeño problema con el control de Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond utilizará toda la potencia del Nintendo Switch 2

Lo primero que nos dimos cuenta del demo es que Metroid Prime 4: Beyond utilizará toda la potencia del Nintendo Switch 2, pues los gráficos se ven bastante bien.

El juego ya corriendo luce con una gran cantidad de detalles, además de una gran fluidez, la cual es necesaria debido al tipo de género donde se enmarca la obra.

También es de destacar el diseño de arte, el cual presenta tonos oscuros, muy propios de la saga Prime, lo que le da un estilo cyberpunk muy interesante, sin caer del todo en clichés del mismo.

Obviamente hay que ver el resto de escenarios del juego y cómo se manejan estos en general; pero de momento no hay nada de qué preocuparse en este aspecto.

Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo)

Metroid Prime 4: Beyond hará uso de una gran cantidad de mecánicas

Pasando al gameplay como tal, Metroid Prime 4: Beyond hará uso de una gran cantidad de mecánicas, encontrando la manera de integrarlas todas de manera orgánica.

En el demo que probamos pudimos explorar varias de las dinámicas tradicionales de Samus, desde el escaneo del escenario, hasta momento donde manejamos a la Morph Ball y usamos las granadas.

Lo que nos da a entender que todas las habilidades de Samus se integrarán en los escenarios, ya sea para avanzar de manera lineal, para atacar o resolver acertijos,

No tenemos idea de qué tan abiertos serán los distintos niveles ni cuánto será su exploración pero, por lo menos en zonas cerradas, Nintendo trata de que se le den uso a todas las herramientas.

Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo)

Hay un pequeño problema con el control de Metroid Prime 4: Beyond

Si bien todo parece bien hecho en el juego, para nosotros hay un pequeño problema con el control de Metroid Prime 4: Beyond, y es que es demasiado sensible, por lo menos en el demo.

A diferencia de otros FPS tradicionales en consola, con el juego de Nintendo se tenía que dar toques ligeros al stick de apuntado, para que este no se pase de largo y puedas apuntar bien en los tiroteos.

A mencionar que el mando se puede usar como mouse, estilo que hace más fácil el apuntado, pero necesitas estar en una superficie plana; de lo contrario esto igual te causará varios problemas.

Suponemos que en el juego completo habrá opciones de ajustar la sensibilidad, además que quienes tengan el Pro Controller se acomodarán mejor a este.